گره ساخت پل روگذر در کمربندی شیراز باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نواب قائدی مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، صبح پنج‌شنبه در بازدید مشترک با محمد مهدی عبدالهی مدیر کل راه و شهرسازی فارس به بررسی اجرای پروژه عمرانی بلوار سفیر–بلوار فرزانگان و مشکلات ساختاری این پروژه، پرداخت، هدف این دیدار، رفع موانع اجرایی و تسهیل تردد شهروندان در راستای تسریع پروژه مهم احداث پل روگذر در ضلع جنوبی کمربندی شیراز بود.

این پروژه به دلیل عبور خط ۶۶ کیلوولت برق از محل اجرای طرح، با محدودیت‌هایی در تردد ماشین‌آلات راهداری و کندی روند عملیات عمرانی مواجه شده بود.

با همکاری و تعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، جلسه‌ای هماهنگی برگزار شد که طی آن تصمیم به جابجایی موقت خط ۶۶ کیلوولت تا پایان احداث فونداسیون پل گرفته شد. این اقدام نه تنها از توقف پروژه جلوگیری می‌کند، بلکه رفاه حال شهروندان را نیز بهبود می‌بخشد.

نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس اعلام کرد که جابجایی خط برق بدون هیچ‌گونه خاموشی برای مشترکان انجام خواهد شد و این عملیات پیش از آغاز پیک مصرف برق سال ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به نگاه توسعه‌محور این شرکت، تصریح کرد: پس از احداث پل روگذر و در صورت فراهم بودن شرایط فنی و محیطی، زمینه جمع‌آوری خط عبوری از بلوارهای پور بهمن و رشد و انتقال آن به خطوط تلسکوپی واقع در بلوارهای سفیر و فرزانگان بررسی خواهد شد.

به گفته قائدی این تصمیمات سه دستاورد مهم به همراه دارد که افزایش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی در کلان‌شهر شیراز، حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از هرگونه خاموشی برای شهروندان، و فراهم شدن امکان بهره‌برداری از اراضی واقع در زیر خطوط برق در بلوارهای پور بهمن و رشد برای شهروندان از جمله این دستاوردها است.

محمد مهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس نیز با تقدیر از خدمات شرکت برق منطقه‌ای فارس قول داد که عملیات شمع کوبی این طرح تا قبل از پیک بار به اتمام برسد تا مجدداً خط جدید ۶۶ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرد.