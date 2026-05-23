به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی برای حضور در مراسم گرامیداشت و تجلیل از شهدای جنگ تحمیلی رمضان در سراسر کشور دعوت کرد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
سوم خرداد، روایت شکوهمند ملتی است که با تکیه بر ایمان الهی، رهبری الهامبخش امام خمینی(ره) و جانفشانی فرزندان مؤمن این سرزمین، معادلات استکبار جهانی را درهم شکست و پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی را بر بلندای تاریخ برافراشت. این روز بزرگ، آیینه تمامنمای فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و یادآور حماسهآفرینی مردانی الهی است که با عبور از میدانهای آتش و خون، امنیت، استقلال و سربلندی را برای ملت ایران به ارمغان آوردند؛ شهیدانی که امروز نیز راه روشن آنان، چراغ هدایت نسلهای مؤمن و انقلابی این سرزمین است.
اکنون و در سالروز این حماسه ماندگار، ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور در مراسم سراسری گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر با آرمانهای بلند امام کبیر و امام شهید انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای(مدظلهالعالی) خواهند داشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، جوانان انقلابی و تمامی دلدادگان انقلاب و ولایت دعوت مینماید تا با حضوری پرشور، آگاهانه و دشمنشکن در این مراسم معنوی و انقلابی، جلوهای دیگر از وفاداری ملت ایران به مکتب شهیدان و ولایت فقیه را به نمایش بگذارند.
این مراسم روز یکشنبه 3 خرداد 1405 در مراکز استانها و شهرستانهای سراسر کشور و در تهران از ساعت 15 در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد.
بیگمان حضور حماسی ملت بزرگ ایران در این آیین باشکوه، پیام روشنی از وحدت ملی، پایداری انقلابی و استمرار راه نورانی شهیدان به دشمنان اسلام و انقلاب خواهد بود.
