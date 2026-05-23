به گزارش خبر گزاری مهر، علی نصیبی در نشست نهضت مدرسه‌سازی شهرستان گرگان با حضور مسئولان استانی اظهار کرد: تا پایان سال جاری ۱۰ مدرسه جدید در مرکز استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های آموزشی افزود: در سال ۱۴۰۴ تاکنون هفت پروژه آموزشی با پیگیری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و همراهی دستگاه‌های اجرایی و خیرین به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار گرگان ادامه داد: علاوه بر ۱۰ مدرسه در حال ساخت و هفت پروژه تکمیل‌شده، ۱۰ پروژه آموزشی دیگر نیز در انتظار تخصیص اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.

نصیبی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه فضاهای آموزشی گفت: یکی از مشکلات شهرستان گرگان، علاوه بر کمبود سرانه آموزشی، توزیع نامناسب این فضاها در سطح شهر است که باید به‌صورت هدفمند اصلاح شود.

وی تأکید کرد: توسعه عدالت آموزشی و کاهش کمبودهای زیرساختی در این حوزه از دغدغه‌های جدی فرمانداری است و این موضوع با همکاری مستمر دستگاه‌های استانی در حال پیگیری است.

این نشست با حضور سید مهدی مهیایی و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، مسئولان شهرستان و فعالان حوزه اجتماعی برگزار شد.