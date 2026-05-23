  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

امتحانات پایان سال دانش آموزان هفتم تا دهم آذربایجان غربی غیرحضوری شد

امتحانات پایان سال دانش آموزان هفتم تا دهم آذربایجان غربی غیرحضوری شد

ارومیه - مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از غیر حضوری شدن امتحانات پایان سال دانش آموزان هفتم تا دهم در استان آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صمیمی در این زمینه با تاکید بر اهمیت آرامش روانی خانواده‌ها و دانش‌آموزان در ایام امتحانات، اظهار کرد: ما همواره صدای دغدغه‌مند دانش‌آموزان و نگرانی‌های به‌حق خانواده‌های محترم را شنیده‌ایم در همین راستا و با هدف کاهش فشار روانی و تسهیل شرایط در ایام پایانی سال تحصیلی، پیشنهاد تغییر شیوه برگزاری آزمون‌های پایه‌های هفتم تا دهم به صورت غیرحضوری مطرح شد.

وی ضمن قدردانی از زحمات شبانه ‌روزی معلمان و صبوری اولیا تصریح کرد: همدلی میان مدیریت آموزشی استان، شورای تامین و خانواده‌ها، همواره گره‌گشای چالش‌های ما بوده است. امیدواریم با این تغییر، دانش‌آموزان بتوانند با تمرکز بیشتر و در محیطی آرام، به رقابت علمی بپردازند.

صمیمی خاطرنشان کرد: جزئیات اجرایی، فنی و نحوه برگزاری این آزمون‌ها مطابق ماده ۹۷ آیین نامه امتحانات به شورای مدرسه و مدیران مدارس تفویض اختیار شده است، زمان برگزاری امتحانات پایه های هفتم تا دهم از نهم لغایت ۳۰ خرداد ماه خواهد بود و جزییات آن از طریق مدارس به اطلاع کلیه دانش‌آموزان و خانواده‌های گرامی خواهد رسید.

این تصمیم تنها شامل پایه‌های هفتم تا دهم بوده و دانش‌آموزان یازدهم و دوازدهمی می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به اطلاعیه‌های بعدی توجه کنند.

کد مطلب 6838813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها