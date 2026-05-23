امتحانات پایان سال دانش آموزان هفتم تا دهم آذربایجان غربی غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صمیمی در این زمینه با تاکید بر اهمیت آرامش روانی خانواده‌ها و دانش‌آموزان در ایام امتحانات، اظهار کرد: ما همواره صدای دغدغه‌مند دانش‌آموزان و نگرانی‌های به‌حق خانواده‌های محترم را شنیده‌ایم در همین راستا و با هدف کاهش فشار روانی و تسهیل شرایط در ایام پایانی سال تحصیلی، پیشنهاد تغییر شیوه برگزاری آزمون‌های پایه‌های هفتم تا دهم به صورت غیرحضوری مطرح شد.

وی ضمن قدردانی از زحمات شبانه ‌روزی معلمان و صبوری اولیا تصریح کرد: همدلی میان مدیریت آموزشی استان، شورای تامین و خانواده‌ها، همواره گره‌گشای چالش‌های ما بوده است. امیدواریم با این تغییر، دانش‌آموزان بتوانند با تمرکز بیشتر و در محیطی آرام، به رقابت علمی بپردازند.

صمیمی خاطرنشان کرد: جزئیات اجرایی، فنی و نحوه برگزاری این آزمون‌ها مطابق ماده ۹۷ آیین نامه امتحانات به شورای مدرسه و مدیران مدارس تفویض اختیار شده است، زمان برگزاری امتحانات پایه های هفتم تا دهم از نهم لغایت ۳۰ خرداد ماه خواهد بود و جزییات آن از طریق مدارس به اطلاع کلیه دانش‌آموزان و خانواده‌های گرامی خواهد رسید.

این تصمیم تنها شامل پایه‌های هفتم تا دهم بوده و دانش‌آموزان یازدهم و دوازدهمی می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به اطلاعیه‌های بعدی توجه کنند.