شهدای شجره طیبه میناب نقطه عطف مقابله با استکبار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه احداث گلزار شهدای میناب اظهار داشت: شهادت جایگاهی والا دارد، اما تبیین افکار و اندیشه شهدا برای نسل‌های آینده نیازمند بسترسازی است. شهدای مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب، نقطه عطفی در تاریخ جنایات استکبار جهانی هستند که مظلومیت آن‌ها باید برای همیشه در تاریخ ثبت شود.

وی با تقدیر از همت آستان قدس رضوی در ورود به این پروژه افزود: جای خالی یک مرکز فرهنگی فاخر که محل گفتمان ارزش‌های اسلامی و تفسیر ازخودگذشتگی باشد، در این منطقه احساس می‌شد. این مرکز نه تنها یادمانی برای شهدای میناب، بلکه پایگاهی برای تحکیم اندیشه ایثار در کنار سایر شهدای گرانقدر خواهد بود.

سلیمانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بنیاد شهید تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۴۸ مرکز فرهنگی در مجاورت گلزارهای شهدای سراسر کشور ایجاد شده است؛ همچنین قریب به یک هزار و ۶۸ حسینیه تحت نظارت بنیاد شهید فعالیت می‌کنند که همگی در خدمت ترویج فرهنگ ایثار هستند.

معاون فرهنگی بنیاد شهید از پیوند میان مزار شهدا و اردوهای راهیان نور خبر داد و گفت: با توجه به فراخوان ملی و بین‌المللی که برای طراحی این گلزار انجام می‌شود، بنا داریم طرحی جامع اجرا کنیم که قابلیت روایتگری داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی محل شهادت این عزیزان در مدرسه شجره طیبه به مسیرهای دریایی، این مرکز در سیر تشرف زائران راهیان نور دریایی قرار خواهد گرفت تا آیندگان در قرون متمادی، شاهد بر حقانیت و چرایی شهادت این دانش‌آموزان باشند و فرهنگ مقاومت به صورت زنده و مستمر منتقل شود.