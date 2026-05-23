به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی شنبه شب در مراسم سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر(ع) سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر با حضور اقشار مختلف مردم و نمازگزاران در مسجدالنبی(ص) شهر گناوه ، ضمن تسلیت سالروز شهادت آن حضرت ، این امام همام را احیاگر معارف ناب اسلامی و مکتب اهل‌بیت(ع) دانست و اظهارکرد: امام باقر(ع) در دورانی سخت و سرشار از خفقان سیاسی و فرهنگی، با مجاهدت علمی و معنوی خود توانستند معارف اصیل اسلامی و سنت نبوی را حفظ و تبیین کنند.



وی با اشاره به نقش برجسته امام باقر(ع) در گسترش علوم اسلامی افزود: امروز بخش مهمی از معارف اهل‌بیت(ع) که در اختیار جهان اسلام قرار دارد، مرهون تلاش‌های علمی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است؛ چرا که در دوران پیش از آن، مردم حتی امکان ارتباط آسان با اهل‌بیت(ع) را نداشتند.



امام جمعه گناوه با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره «انسان ۲۵۰ ساله» خاطرنشان کرد: همه ائمه اطهار(ع) در طول حیات مبارک خود با شیوه‌های مختلف برای حفظ دین، ولایت و سنت پیامبر اکرم(ص) مجاهدت کردند و هر کدام ادامه‌دهنده مسیر نورانی امامت بودند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: فتح خرمشهر یکی از ماندگارترین و باشکوه‌ترین حماسه‌های تاریخ انقلاب اسلامی است که با صبر، استقامت، ایمان و ایثار رزمندگان اسلام رقم خورد.



حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: امروز عزت، اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران مرهون خون شهدا، ایثار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران است و همان روحیه مقاومت و ایستادگی همچنان عامل شکست دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.



وی با اشاره به نقش جوانان در دفاع مقدس تصریح کرد: جوانان مؤمن و انقلابی در دوران دفاع مقدس با کمترین امکانات در برابر دشمن ایستادند و امروز نیز همین روحیه جهادی و انقلابی موجب اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف شده است.



امام جمعه گناوه در ادامه با تبیین حدیثی از امام محمد باقر(ع) درباره راه رسیدن به کمال انسانی اظهار کرد: امام باقر(ع) می‌فرمایند «تمام کمال در سه چیز است؛ تفقه در دین، صبر در سختی‌ها و مدیریت معیشت». این روایت، نقشه راه سبک زندگی اسلامی و اهل‌بیتی برای جامعه امروز است.



وی «شناخت دین و ولایت»، «صبر و استقامت در مشکلات» و «مدیریت صحیح زندگی و پرهیز از اسراف» را از مهم‌ترین نیازهای جامعه اسلامی دانست و افزود: بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی امروز ناشی از فاصله گرفتن از سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) است.

ضرورت جاری شدن سبک زندگی اسلامی در جامعه



حجت الاسلام رکنی حسینی با انتقاد از برخی تغییرات سبک زندگی در جامعه بیان کرد: جامعه اسلامی باید به سمت تقویت بنیان خانواده، فرزندآوری، قناعت و ساده‌زیستی حرکت کند و از الگوهای غلط و تقلیدی غربی فاصله بگیرد.



وی در پایان با دعوت مردم به تمسک به معارف اهل‌بیت(ع)، بر ضرورت جاری شدن سبک زندگی اسلامی در جامعه تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری معنوی از سیره نورانی امام محمد باقر(ع) شد.



در پایان این مراسم، مداح اهل‌بیت(ع) به مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب شهادت امام محمد باقر(ع) پرداخت و حاضران در فضایی معنوی به عزاداری پرداختند.