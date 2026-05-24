از جزیره مقاومت تا شهر ایثار؛ روایتی از پیوند خون و نبض تپنده ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان ها؛ حامد عرب زاده: تاریخ دفاع مقدس، کتابی است که هر سطر آن با ایثار ملتی نوشته شده که در برابر تمامی جهان ایستاد. در این میان، جزیره خارگ و خرمشهر، دو ضلع یک مثلث استراتژیک (در کنار میدانهای نبرد) بودند که سرنوشت جنگ را رقم زدند.
یکی با خون پاک مدافعانش حریت را معنا کرد و دیگری با ایستادگی کارگران و مردمش، رگ حیاتی کشور را باز نگاه داشت تا حماسهسازان بیتالمقدس، دغدغهای جز آزادسازی خاک وطن نداشته باشند.
خارگ سکوی پرتاب پیروزی در عملیاتهای بزرگ
بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه «خارگ، سند استقامت در تاریخ معاصر ایران است»، گفت: عملیات بیتالمقدس، شاهکار استراتژی نظامی ایران بود، اما نباید فراموش کرد که این شاهکار بدون پشتوانه لجستیکی و تامین مالی، امکانپذیر نبود.
نگهدار حسینپور اضافه کرد: در حالی که دشمن با تمام توان تلاش میکرد تا با هدف قرار دادن خارگ، صادرات نفت ایران را به صفر برساند و اراده ملت را در هم بشکند، مردم و کارکنان صنعت نفت در این جزیره، با هر بمباران، استوارتر از قبل پای کار ایستادند.
وی افزود: خرمشهر برای ما هویت سیاسی و خارگ هویت اقتصادی دفاع بود. ما در خارگ، ۲۸۰۰ روز بمباران را تجربه کردیم؛ یعنی مقاومت در محاصرهای که هر لحظهاش بوی شهادت میداد. این پیوند عمیق میان«رزم در خاک» و «تداوم حیات اقتصادی در دریا»، عامل اصلی شکست دشمن در سال ۶۱ شد.
راوی ایستادگی در میان آتش؛ «ما خرمشهر را در ذهنمان آزاد کردیم
یکی از پیشکسوتان دفاع مقدس، خاطرات آن روزها را اینگونه روایت میکند: روزهای منتهی به سوم خرداد، در خارگ حال و هوای عجیبی حاکم بود. ما در اینجا همزمان با بمبارانهای هوایی، شاهد نبردهای نابرابر دریایی هم بودیم.
علی دریایی اضافه کرد: وقتی رادیو خبر محاصره خرمشهر را میداد، دلهایمان در خارگ میلرزید. اما در همان حال، همکارانم در اسکله «آذرپاد» با وجود آتش سنگین، مشغول پهلو دهی به نفتکشها بودند.
وی افزود: خاطرم هست وقتی خبر فتح خرمشهر مخابره شد، جزیره خارگ یکپارچه غرق در شادی شد. آن روز حتی جنگندههای دشمن هم نتوانستند مانع شادی مردم شوند. ما در خارگ، خرمشهر را در ذهنمان آزاد کرده بودیم، چون میدانستیم اگر نفت صادر شود، اگر اسکلهها فعال بماند، رزمندگان در خرمشهر، مهمات، غذا و امکانات خواهند داشت. خارگ، پشتوانه پیروزی خرمشهر بود.
پژوهشگر تاریخ: خارگ، درس بزرگ مدیریت بحران در جنگ
استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ دفاع مقدس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ابعاد پنهان نقش خارگ اظهار کرد: آنچه امروز در تحلیلهای نظامی جهان کمتر به آن پرداخته شده، تابآوری زیرساختی خارگ در دوران جنگ است.
خارگ در دوران دفاع مقدس، دانشکدهای بود برای مدیریت بحران. پیوند میان خرمشهر و خارگ، پیوند میان «میدان» و «پشتیبانی» بود مریم صبوری اضافه کرد: خرمشهر نماد مقاومت دفاعی است، اما خارگ نماد مقاومت پایداری است. در اردیبهشت ۱۳۶۱، همزمان با عملیات بیتالمقدس، دشمن بعثی حملات شدیدی را به تاسیسات خارگ آغاز کرد تا با ایجاد بحران اقتصادی، تمرکز مسئولان نظام را از جبهههای نبرد منحرف کند.
وی ادامه داد: اما تدبیر امام راحل و همت مردم خارگ، باعث شد که این فشارها خنثی شود. خارگ در دوران دفاع مقدس، دانشکدهای بود برای مدیریت بحران. پیوند میان خرمشهر و خارگ، پیوند میان «میدان» و «پشتیبانی» بود.
صبوری ادامه داد: خرمشهر ثابت کرد که با سلاح ایمان میتوان پیروز شد و خارگ ثابت کرد که با مدیریت هوشمندانه و ایستادگی جمعی، حتی زیر بمباران شدید نیز میتوان موتور محرک کشور را زنده نگاه داشت.
میراثی که زنده مانده است
امروز وقتی به جزیره خارگ نگاه میکنیم، هنوز میتوان آثار ترکشهای بر جای مانده بر تن اسکلهها را دید؛ آثار همان روزهایی که خارگ، بازوی قدرتمند عملیات بیتالمقدس بود. خرمشهر آزاد شد، اما مقاومت در خارگ قهرمان، به عنوان الگویی برای نسلهای آینده باقی ماند.
امروز، بزرگداشت سوم خرداد در خارگ، تنها یادآوری یک تاریخ نیست؛ بلکه بازخوانی این حقیقت است که ملت ایران در هر شرایطی، با وحدت و ایثار، از سختترین گردنههای تاریخ عبور میکند. خارگ و خرمشهر، دو نماد همیشگی از قدرت ارادهی ایرانی هستند که در کتاب تاریخ، با مرکب خون و ایستادگی نگاشته شدهاند.
