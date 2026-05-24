کشف ۳ تن مرغ خارج از شبکه توزیع در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در ورودی و خروجی شهر ایلام به ۲ دستگاه خودروایسوزو و نیسان مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها ، مقدار ۳ تن مرغ بدون هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه در این راستا رانندگان خودرودستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند تصریح کرد: مرغ های کشف شده جهت مراحل قانونی به اداره دامپزشکی تحویل داده شد.