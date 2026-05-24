به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل ار پلیس اطلاعات پایتخت، در پی وقوع یک درگیری خونین و هنجارشکنانه در یکی از قهوه‌خانه‌های منطقه مسعودیه، مأموران پلیس اطلاعات با اقدام سریع و ضربتی موفق شدند عامل اصلی شرارت و تیراندازی را شناسایی و دستگیر کنند.

چند تن از اوباش حاضر در قهوه‌خانه با رفتارهای تحریک‌آمیز و تمسخرآمیز، زمینه‌ساز درگیری شدند؛ در ادامه، این تنش به سرعت به یک نزاع خطرناک و وحشیانه تبدیل شد. متهمان با استفاده از قمه به طرف مقابل حمله‌ور شده و چند نفر را مجروح کردند. در ادامه، یکی از مهاجمان با سلاح گرم به سوی یکی از افراد حاضر شلیک کرده و وی را از ناحیه پا زخمی کرد.

پس از این اقدام مجرمانه، یکی از عوامل اصلی این شرارت از محل متواری شد، اما عملیات اطلاعاتی پلیس برای ردیابی و شناسایی وی آغاز شد. در نهایت، مأموران پلیس اطلاعات با اشراف کامل بر تحرکات متهم، مخفیگاه او را در مسعودیه شناسایی کرده و در عملیاتی دقیق، وی را بازداشت کردند

رئیس پلیس اطلاعات اعلام داشت؛ طبق مقررات انتظامی و نظام صنفی، صاحبان اماکن عمومی در قبال هرگونه ناامنی در محیط تحت مدیریت خود مسئول هستند. در همین راستا، پلیس در حال طی مراحل قانونی برای برخورد قاطع با این واحد صنفی است.