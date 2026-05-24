جزئیات ثبت ادعاهای ملکی در سامانه «ساغر» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور اجرای تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مجموعه‌ای از سامانه‌های تخصصی در حوزه املاک، کاداستر و ثبت الکترونیک اسناد رسمی طراحی و راه‌اندازی شده است. در همین راستا، توسعه‌هایی نیز در سامانه جامع املاک و کاداستر و سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی ایجاد شده تا فرآیندهای ثبتی با شفافیت و دقت بیشتری انجام شود.

بر این اساس امکان تنظیم قراردادهای خصوصی، ثبت پیش‌نویس قراردادها، ثبت ادعا روی اسناد غیررسمی و همچنین صدور شناسه یکتا برای املاک در حال ساخت فراهم شده است اقدامی که با هدف جلوگیری از تخلفات حوزه املاک و کاهش مشکلات ناشی از اسناد عادی دنبال می‌شود.

در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موسوم به «ساغر» را راه‌اندازی کرده است سامانه‌ای که امکان ثبت، پیگیری و رسیدگی به ادعاهای مالکیت را به صورت کاملاً الکترونیکی فراهم می‌کند.

مسئولان سازمان ثبت معتقدند این سامانه می‌تواند گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی مالکیت‌ها، کاهش دعاوی و صیانت از حقوق شهروندان باشد. به گفته آنان، تحول دیجیتال در سازمان ثبت صرفاً یک پروژه فناورانه نیست، بلکه حرکتی ملی در راستای تثبیت مالکیت، ارتقای شفافیت اقتصادی و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم به شمار می‌رود.

محسن طاهریان، معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره نحوه فعالیت این سامانه اظهار کرد: هر شهروند ایرانی که ملکی را در تصرف یا اختیار دارد و نسبت به آن ادعایی دارد، می‌تواند مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از طریق زیرساخت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحت عنوان سامانه کاتب، فرآیند ثبت درخواست خود را آغاز کند.

وی افزود: متقاضی پس از ثبت درخواست، وارد فرآیندی می‌شود که در نهایت به صدور گواهی ثبت ادعا منجر خواهد شد و پس از طی مراحل قانونی، امکان دریافت سند رسمی برای ملک فراهم می‌شود.

طاهریان با اشاره به روند ثبت ادعا در سامانه گفت: شهروندان باید از طریق درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت موسوم به کاتب، درخواست خود را ثبت کنند. پس از آن، پرونده برای تهیه نقشه به یکی از مراجع ذی‌صلاح از جمله کارگزاری‌ها، نظام مهندسی یا کانون کارشناسان ارجاع می‌شود.

وی افزود: پس از انجام عملیات میدانی توسط نقشه‌بردار و بارگذاری اطلاعات در سامانه، یک کد رهگیری برای متقاضی ارسال خواهد شد تا وی بتواند مدارک مربوط به ادعای ملکی خود را بارگذاری کرده و گواهی درج ادعا را دریافت کند.

معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره مهلت ثبت ادعا بیان کرد: پس از راه‌اندازی رسمی سامانه، مردم دو سال فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند. این بازه زمانی شامل افرادی می‌شود که املاک دارای سند حدنگاری از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد دارند.

وی تأکید کرد: البته افرادی که نسبت به ملکی ادعا دارند، اما مشمول این بازه زمانی نیستند نیز می‌توانند ادعای خود را ثبت کنند، اما مهلت دو ساله انقضا صرفاً برای املاکی است که دارای سند حدنگاری از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد هستند.

طاهریان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، مهلت اعتبار و انقضای ثبت ادعا در همان گواهی درج ادعا برای متقاضی مشخص خواهد شد.