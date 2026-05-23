به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نیویورک پست، اسناد جدید دادگاه ابعاد بحرانی وضعیت مالی شرکت هواپیمایی آمریکایی «اسپیریت ایرلاینز» را پیش از توقف ناگهانی فعالیت‌هایش در اوایل ماه جاری میلادی فاش کرد. بر اساس این مدارک، این شرکت با زیان‌های چنان سنگینی مواجه بود که حتی دریافت سوخت رایگان نیز نمی‌توانست مانع از فروپاشی آن شود.

این شرکت که به بلیت‌های ارزان‌قیمت خود شهرت داشت، اوایل ماه جاری پس از ناکامی در دریافت بسته نجات ۵۰۰ میلیون دلاری از دولت ترامپ، فعالیت خود را متوقف کرد؛ رخدادی که پس از دومین درخواست ورشکستگی این مجموعه در کمتر از دو سال رقم خورد.

طبق گزارش عملیاتی ماه مارس که به دادگاه ورشکستگی ارائه شده، اسپیریت به ازای هر یک دلار درآمد، ۱.۶۱ دلار ضرر ثبت کرده که بیانگر حاشیه عملیاتی منفی ۶۱.۲ درصدی است. این شرکت نیز مانند بسیاری از خطوط هوایی، تحت تأثیر جهش قیمت سوخت ناشی از جنگ در خاورمیانه و اختلال در عرضه انرژی قرار داشت، اما مدل کسب‌وکار آن با حاشیه سود بسیار پایین، تاب مقاومت در برابر این طوفان را نداشت.

هزینه سوخت این شرکت مستقر در فلوریدا به بیش از ۹۹.۶ میلیون دلار رسید که ۲۴ درصد کل هزینه‌های عملیاتی آن را شامل می‌شد. دیو دیویس، مدیرعامل اسپیریت، در بیانیه‌ای افزایش ناگهانی و مداوم قیمت سوخت را عامل اصلی تعطیلی و انحلال این شرکت دانست.

گزارش‌های مالی نشان می‌دهد هشتمین شرکت بزرگ هواپیمایی آمریکا علاوه بر بحران سوخت، با هزینه سنگین ۲۵۷ میلیون دلاری بابت بازسازمان‌دهی روبه‌رو بوده و تا پایان ماه مارس تنها حدود ۱۱۷.۸ میلیون دلار نقدینگی در اختیار داشته است. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای دریافت کمک مالی دولتی، این شرکت که ۱۷ هزار کارمند داشت، در نهایت به بن‌بست رسید.