۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۸

۱۱ تن شکر و روغن تنظیم بازار در مهدیشهر توزیع شد

مهدیشهر- مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر از توزیع ۱۱ تن کالای اساسی شامل شکر و روغن در مهدیشهر خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اهداف ستاد تنظیم بازار انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح یکشنبه در بازدید مشترک با دستگاه‌های نظارتی از اصناف مهدیشهر با تاکید به اینکه مایحتاج عمومی مردم شهرستان تامین شده است، افزود: خوشبختانه کمبودی به لحاظ اقلام ضروری مردم دیده نشده است.

وی از توزیع ۱۱ تن کالای اساسی در این شهرستان خبر داد و در ادامه توضیح داد: این کالاها شامل ۱۰ تن شکر و یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم روغن مایع است.

مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر این اقدام را در راستای ستاد تنظیم بازار شهرستان موثر دانست و ادامه داد: دیگر رویکرد مهم آن تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام ضروری با قیمت مصوب است.

مشیریان از اجرای مانور مشترک بازدید از واحدهای خبازی و نانوایی ها خبر داد و افزود: همه فرآیندهای پخت و عرضه مورد پایش دقیق قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: مواردی نظیر آرد خارج از شبکه قاچاق، گران فروشی، کم فروشی، رعایت بهداشت مد نظر قرار گرفت که برای برخی آن ها پرونده تخلف تشکیل و به مراجع ذی صلاح ارجاع داده شد.

