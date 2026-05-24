جریمه ۷۴۸ وسیله نقلیه به دلیل آلودگی صوتی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: برخی رانندگان خودرو و موتور سیکلت با ایجاد تغییر در سیستم اگزوز و یا نصب بوق و سیستم صوتی غیرمتعارف، آرامش و آسایش شهروندان را سلب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال ۷۴۸ وسیله نقلیه را که دارای آلودگی صوتی و صدای ناهنجار بوده‌اند، جریمه و رانندگان مکلف به رفع نقص شده‌اند، گفت: متاسفانه تغییر در سیستم اگزوز جهت ایجاد صدای ناهنجار برای برخی رانندگان به یک تفریح تبدیل شده، بنابراین در حال حاضر باید جدای از بحث ترافیکی به عنوان یک معضل فرهنگی و اجتماعی به آن توجه شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی تاکید کرد: قطعا نقش نظارتی و تربیتی خانواده ها در این خصوص بسیار مهم است که می‌طلبد مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: برای کاهش این معضل اجتماعی باید اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط، نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کرده و با مراکزی که نسبت به فروش و نصب این تجهیزات غیر متعارف اقدام می‌کنند، برخورد داشته باشند.

سرهنگ خسروی ادامه داد: پلیس در طرح شناسنامه‌دار کردن رانندگان هنجارشکن، در صورت تکرار این نوع تخلفات از سوی رانندگان، آنان را به جهت سلب آسایش عمومی به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.