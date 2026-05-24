به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در پایتخت خبر داد و گفت: مأموران پلیس راهور در بازه زمانی اول فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال، با هدف ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات، بیش از ۱۲۰ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز را در سطح شهر تهران اعمال قانون کرده‌اند.

وی با اشاره به مهم‌ترین تخلفات حادثه‌ساز افزود: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، ورود ممنوع، حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و عبور از چراغ قرمز از جمله تخلفات پرخطر و مؤثر در بروز تصادفات شدید و مرگبار هستند که به‌طور مستمر در دستور برخورد پلیس قرار دارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: سرعت غیرمجاز از اصلی‌ترین عوامل وقوع تصادفات شدید است، سبقت غیرمجاز بیشتر در بزرگراه‌ها رخ داده و احتمال برخوردهای زنجیره‌ای را افزایش می‌دهد و ورود ممنوع نیز علاوه بر ایجاد بی‌نظمی ترافیکی، خطر تصادفات روبه‌رو را بالا می‌برد.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر ممنوعیت حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها گفت: این تخلف یکی از خطرناک‌ترین رفتارهای رانندگی است و علاوه بر جریمه، موجب اعمال نمره منفی برای راننده متخلف می‌شود.

وی همچنین درباره تخلف عبور از چراغ قرمز اظهار کرد: این تخلف عمدتاً از سوی موتورسواران انجام می‌شود و به‌شدت احتمال وقوع تصادفات را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به نمرات منفی برخی تخلفات حادثه‌ساز بیان کرد: تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت برای خودرو شخصی ۱۰ و برای خودرو عمومی ۱۵ نمره منفی دارد. همچنین سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه برای خودرو شخصی ۵ و برای خودرو عمومی ۱۰ نمره منفی در پی دارد.

وی افزود: عبور از چراغ قرمز نیز برای خودرو شخصی ۵ و برای خودرو عمومی ۱۰ نمره منفی دارد. حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها برای خودرو شخصی ۵ و برای خودرو عمومی ۷ نمره منفی و عبور از محل ممنوع نیز به ترتیب ۴ و ۶ نمره منفی به همراه دارد.

سردار موسوی‌پور تصریح کرد: استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر نیز برای خودرو شخصی ۳ و برای خودرو عمومی ۵ نمره منفی در پی خواهد داشت.

وی درباره جرایم انباشته نمرات منفی گفت: در مرحله اول، کسب ۳۰ نمره منفی منجر به ضبط گواهینامه به مدت سه ماه می‌شود. در مرحله دوم، ۲۵ نمره منفی موجب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه خواهد شد و در مرحله سوم، با کسب ۲۰ نمره منفی، گواهینامه باطل شده و راننده پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و پرداخت هزینه‌ها، می‌تواند مجدداً برای دریافت گواهینامه اقدام کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه‌تنها از اعمال قانون جلوگیری می‌کند، بلکه نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی ترافیک دارد و هر تخلف کوچک می‌تواند به حادثه‌ای بزرگ منجر شود.