۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

بیش از ۱۲۰ هزار تخلف حادثه‌ساز در دو ماه ثبت شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۱۲۰ هزار تخلف حادثه‌ساز در پایتخت طی دو ماه نخست سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در پایتخت خبر داد و گفت: مأموران پلیس راهور در بازه زمانی اول فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال، با هدف ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات، بیش از ۱۲۰ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز را در سطح شهر تهران اعمال قانون کرده‌اند.

وی با اشاره به مهم‌ترین تخلفات حادثه‌ساز افزود: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، ورود ممنوع، حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و عبور از چراغ قرمز از جمله تخلفات پرخطر و مؤثر در بروز تصادفات شدید و مرگبار هستند که به‌طور مستمر در دستور برخورد پلیس قرار دارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: سرعت غیرمجاز از اصلی‌ترین عوامل وقوع تصادفات شدید است، سبقت غیرمجاز بیشتر در بزرگراه‌ها رخ داده و احتمال برخوردهای زنجیره‌ای را افزایش می‌دهد و ورود ممنوع نیز علاوه بر ایجاد بی‌نظمی ترافیکی، خطر تصادفات روبه‌رو را بالا می‌برد.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر ممنوعیت حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها گفت: این تخلف یکی از خطرناک‌ترین رفتارهای رانندگی است و علاوه بر جریمه، موجب اعمال نمره منفی برای راننده متخلف می‌شود.

وی همچنین درباره تخلف عبور از چراغ قرمز اظهار کرد: این تخلف عمدتاً از سوی موتورسواران انجام می‌شود و به‌شدت احتمال وقوع تصادفات را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به نمرات منفی برخی تخلفات حادثه‌ساز بیان کرد: تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت برای خودرو شخصی ۱۰ و برای خودرو عمومی ۱۵ نمره منفی دارد. همچنین سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه برای خودرو شخصی ۵ و برای خودرو عمومی ۱۰ نمره منفی در پی دارد.

وی افزود: عبور از چراغ قرمز نیز برای خودرو شخصی ۵ و برای خودرو عمومی ۱۰ نمره منفی دارد. حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها برای خودرو شخصی ۵ و برای خودرو عمومی ۷ نمره منفی و عبور از محل ممنوع نیز به ترتیب ۴ و ۶ نمره منفی به همراه دارد.

سردار موسوی‌پور تصریح کرد: استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر نیز برای خودرو شخصی ۳ و برای خودرو عمومی ۵ نمره منفی در پی خواهد داشت.

وی درباره جرایم انباشته نمرات منفی گفت: در مرحله اول، کسب ۳۰ نمره منفی منجر به ضبط گواهینامه به مدت سه ماه می‌شود. در مرحله دوم، ۲۵ نمره منفی موجب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه خواهد شد و در مرحله سوم، با کسب ۲۰ نمره منفی، گواهینامه باطل شده و راننده پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و پرداخت هزینه‌ها، می‌تواند مجدداً برای دریافت گواهینامه اقدام کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه‌تنها از اعمال قانون جلوگیری می‌کند، بلکه نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی ترافیک دارد و هر تخلف کوچک می‌تواند به حادثه‌ای بزرگ منجر شود.

