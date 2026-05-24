۱۲ میلیون راننده به خاطر نبستن کمربند ایمنی جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، با تأکید بر اهمیت استفاده از کمربند ایمنی به‌عنوان یکی از مؤثرترین تجهیزات ایمنی خودرو، اظهار کرد: در ساختار ایمنی وسایل نقلیه، دو نوع سیستم اصلی شامل «سیستم‌های ایمنی فعال» و «سیستم‌های ایمنی غیرفعال» تعریف شده که هر دو از مؤلفه‌های اصلی ارتقای ایمنی خودروها در دنیا محسوب می‌شوند و حتی در نظام‌های استاندارد جهانی، میزان بهره‌مندی خودروها از این سامانه‌ها در تعیین تعداد ستاره‌های ایمنی نقش تعیین‌کننده دارد.

وی افزود: سیستم‌های ایمنی فعال، سامانه‌هایی هستند که از لحظه آغاز حرکت خودرو وارد مدار می‌شوند و به پیشگیری از وقوع حادثه کمک می‌کنند، نظیر سامانه ترمز ABS، سیستم‌های کنترل پایداری و تجهیزات کنترلی ترمز. در مقابل، سیستم‌های ایمنی غیرفعال هنگام وقوع تصادف فعال می‌شوند و وظیفه آن‌ها کاهش شدت آسیب و حفظ جان سرنشینان است، کمربند ایمنی و ایربگ از مهم‌ترین این سامانه‌ها به شمار می‌روند.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: کمربند ایمنی شاید در ظاهر تجهیزی ساده به نظر برسد، اما یکی از حیاتی‌ترین ابزارهای حفظ جان راننده و سرنشینان در زمان بروز تصادف است. این سامانه مانع پرتاب شدن افراد از خودرو شده و نقش بسیار مؤثری در کاهش مرگ‌ومیر و شدت جراحات دارد.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به حادثه اخیر راننده خودروی دیپلمات گفت: نمونه آشکار تأثیر استفاده نکردن از کمربند ایمنی، حادثه راننده خودروی دیپلمات بود که به دلیل نبستن کمربند، هنگام تصادف از خودرو به بیرون پرتاب شد و جان خود را از دست داد. بدون تردید اگر کمربند ایمنی بسته شده بود، احتمالاً سرنوشت این فرد به شکل دیگری رقم می‌خورد و شاید تنها با جراحات سطحی از حادثه عبور می‌کرد.

وی تصریح کرد: خودروسازان جهان به دلیل اهمیت این سامانه، سال‌هاست فناوری‌های هشداردهنده متعددی را برای الزام راننده و سرنشینان به استفاده از کمربند ایمنی طراحی کرده‌اند. هشدارهای صوتی و تصویری در خودروها دقیقاً با همین هدف فعال می‌شوند تا کاربران خودرو از بستن کمربند غفلت نکنند.

رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: در حادثه اخیر نیز مشاهده شد که راننده برای غیرفعال کردن هشدار کمربند، آن را به‌ صورت غیراصولی و غیرتخصصی از پشت صندلی در محل قفل قرار داده بود تا صدای هشدار قطع شود، اقدامی که عملاً مسیر وقوع یک حادثه مرگبار را هموار کرد.

سردار کرمی‌اسد با تأکید بر جدیت پلیس در برخورد با این تخلف افزود: موضوع استفاده از کمربند ایمنی از سال‌ ها قبل در اولویت اقدامات نظارتی و کنترلی پلیس قرار داشته و امروز نیز با حساسیت ویژه دنبال می ‌شود. تیم‌ های گشتی پلیس و همچنین سامانه ‌های هوشمند نظارتی و مراکز مانیتورینگ، تخلف نبستن کمربند ایمنی را به ‌صورت مستمر رصد و اعمال قانون می‌کنند.

وی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ میلیون مورد تخلف مرتبط با نبستن کمربند ایمنی در کشور ثبت و اعمال قانون شده است، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار مورد بود که نشان‌ دهنده افزایش قابل توجه برخوردهای پلیس در این حوزه است.

به گفته رئیس پلیس راه فراجا، از مجموع این تخلفات، بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مورد مربوط به رانندگان بوده است. همچنین حدود ۲۹۰ هزار مورد تخلف مربوط به سرنشینان صندلی عقب ثبت شده که رانندگان خودروها به دلیل رعایت نکردن این الزام قانونی جریمه شده‌اند.

سردار کرمی‌اسد افزود: سرنشینان عقب خودرو نیز همانند راننده و سرنشین جلو در حفظ پایداری خودرو و ایمنی خود نقش مستقیم دارند و در صورت نبستن کمربند، هنگام تصادف، تغییر مسیر ناگهانی یا ترمز شدید، در معرض پرتاب شدن و آسیب‌های مرگبار قرار می‌گیرند.

وی همچنین با اشاره به نظارت ویژه پلیس بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: کنترل استفاده از کمربند ایمنی در ناوگان مسافربری از جمله اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲۸ هزار مورد تخلف در این بخش اعمال قانون شده است.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان تأکید کرد: افزایش آمار برخورد با تخلفات نبستن کمربند ایمنی نشان‌دهنده عزم جدی پلیس در حفاظت از جان مردم است و در این زمینه هیچ‌ گونه اغماضی وجود ندارد. استفاده از کمربند ایمنی یک انتخاب شخصی نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ جان راننده و سرنشینان محسوب می‌شود.