به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به ترافیک سنگین در ساعات صبحگاهی اظهار داشت: در آزادراه قزوین کرج تهران، محدوده‌های حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و همچنین در محدوده‌های وردآورد و چیتگر، حجم خودروها سنگین گزارش شده است.

وی افزود: آزادراه ساوه تهران نیز در بازه دهشاد تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است.

سرهنگ محبی تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران پردیس، آزادراه تهران شمال و آزادراه قزوین رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت به صورت روان در جریان است.

جانشین پلیس راه فراجا در خصوص وضعیت جوی محورها گفت: محورهای فیروزکوه و هراز دارای بارش باران هستند و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی می‌باشند. همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان مازندران نیز گزارش شده است.

سرهنگ محبی در خصوص محورهای مسدود شریانی خاطرنشان کرد: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و رانندگان می‌توانند از مسیرهای جایگزین زیر استفاده کنند:

قره‌چمن – کوهسالار علیا – سه‌راهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه

قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه

وی همچنین از مسدود بودن محور غیرشریانی پاتاوه – دهدشت خبر داد.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان یادآور شد: محور وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی است.

سرهنگ محبی از همه رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.