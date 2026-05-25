  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۳

ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران؛ بارش باران در هراز و فیروزکوه

ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران؛ بارش باران در هراز و فیروزکوه

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین-کرج-تهران و ساوه-تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به ترافیک سنگین در ساعات صبحگاهی اظهار داشت: در آزادراه قزوین کرج تهران، محدوده‌های حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و همچنین در محدوده‌های وردآورد و چیتگر، حجم خودروها سنگین گزارش شده است.

وی افزود: آزادراه ساوه تهران نیز در بازه دهشاد تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است.

سرهنگ محبی تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران پردیس، آزادراه تهران شمال و آزادراه قزوین رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت به صورت روان در جریان است.

جانشین پلیس راه فراجا در خصوص وضعیت جوی محورها گفت: محورهای فیروزکوه و هراز دارای بارش باران هستند و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی می‌باشند. همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان مازندران نیز گزارش شده است.

سرهنگ محبی در خصوص محورهای مسدود شریانی خاطرنشان کرد: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و رانندگان می‌توانند از مسیرهای جایگزین زیر استفاده کنند:

قره‌چمن – کوهسالار علیا – سه‌راهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه

قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه

وی همچنین از مسدود بودن محور غیرشریانی پاتاوه – دهدشت خبر داد.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان یادآور شد: محور وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی است.

سرهنگ محبی از همه رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.

کد مطلب 6840269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها