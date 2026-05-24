دو تصادف مرگبار در تهران؛ فوت عابر و موتورسوار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، از وقوع ۲ حادثه رانندگی مرگبار در نیمه شب شنبه ۲ خرداد ماه در بزرگراه‌های پایتخت خبر داد که در پی آن یک عابر پیاده و یک موتورسوار به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم تمرکز رانندگان، جان خود را از دست دادند.

وی افزود: حادثه اول در ساعت ۳۰ دقیقه نیمه شب در مسیر شمال به جنوب بزرگراه آزادگان، پل فتح لاین اصلی بوقوع پیوست.در این سانحه راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم‌ توجه به جلو ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با عابرپیاده‌ای که به صورت ناایمن در حال تردد غیرمجاز از عرض بزرگراه مذکور بود ، برخورد می‌کند که در پی این اتفاق عابرپیاده (مردی ۵۶ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد:حادثه دوم حوالی ساعت ۰۱:۰۶ نیمه شب در بزرگراه شهید باکری به سمت جنوب، بعد از بزرگراه آبشناسان اتفاق افتاد. در این تصادف راننده یک دستگاه سواری فولکس به علت عدم توجه به جلو ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند که در پی این اتفاق راکب موتورسیکلت (مردی ۲۳ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت جراحات وارده در دم فوت شد و سرنشین آن (خانمی ۲۱ ساله) مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه از جانب تمامی رانندگان گفت: رانندگی در ساعات خلوت شب، به‌ ویژه بامداد، نباید باعث بی‌احتیاطی شود. خلوتی مسیرها گاهی رانندگان را به افزایش سرعت یا کاهش تمرکز ترغیب می‌کند. تنها رانندگانی مرتکب تخلف سرعت غیر مجاز می‌شوند که درک صحیحی از خطر ندارند؛ این افراد با درک ضعیف و نادرست از خطرات رانندگی با سرعت غیرمجاز، جان خود و سایر شهروندان را به خطر می‌اندازند. لذا از همه رانندگان می‌خواهیم در تمام ساعات شبانه‌روز، با رعایت کامل مقررات و حفظ تمرکز، از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.