به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت و اعمال قانون بیش از ۱۸۱ فقره تخلف حادثه‌ساز از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: تخلفاتی نظیر سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه، حرکت مارپیچ و حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها علاوه بر جریمه، نمره منفی گواهینامه را نیز به همراه دارند و عامل اصلی بسیاری از تصادفات مرگبار و جرحی در پایتخت هستند.

موسوی‌پور با اعلام این آمار اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون،پلیس راهور تهران بزرگ با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلفات، گشت‌های محسوس و نامحسوس، بیش از ۱۸۱ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز را ثبت کرد.

وی به مهم ترین تخلفات حادثه‌ساز ثبت شده در این بازه زمانی اشاره کرد و افزود: سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ و لایی کشیدن بین خودروها، حرکت، با دنده عقب در بزرگراه‌ها ، عبور از چراغ قرمز و عبور ممنوع (ورود به خیابان‌های یکطرفه خلاف جهت) بیشترین تخلفات حادثه ساز در پایتخت بودند.

موسوی‌پور با تأکید بر تفاوت جرایم تخلفات حادثه‌ساز و غیرحادثه‌ساز توضیح داد: در تخلفات غیرحادثه‌ساز، راننده صرفاً با جریمه مواجه می‌شود؛ اما در تخلفات حادثه‌ساز، هم جریمه اعمال می‌گردد و هم به ازای هر تخلف حادثه‌ساز، نمره منفی در سوابق گواهینامه ثبت می‌شود.

وی در ادامه افزود رانندگان متخلف در برخی از تخلفات پرخطر مانند تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) خودرو شخصی: ۱۰ نمره منفی و خودرو عمومی: ۱۵ نمره منفی، سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه خودرو شخصی: ۵ نمره منفی و خودرو عمومی: ۱۰ نمره منفی، عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی خودرو شخصی: ۵ نمره منفی و خودرو عمومی: ۱۰ نمره منفی، حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراه‌ها خودرو شخصی: ۵ نمره منفی و خودرو عمومی: ۷ نمره منفی، عبور از محل ممنوع خودرو شخصی: ۴ نمره منفی و خودرو عمومی: ۶ نمره منفی و حرکت به طور مارپیچ خودرو شخصی: ۳ نمره منفی و خودرو عمومی: ۵ نمره منفی؛ دریافت می کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ هشدار داد: براساس نمرات منفی رانندگان متخلف، اگر راننده ای در مرحله اول ۳۰ نمره منفی کسب کند گواهینامه به مدت سه ماه ضبط میشود. در مرحله دوم ۲۵ نمره منفی سبب ضبط گواهینامه بمدت شش ماه می شود و در مرحله سوم با کسب ۲۰ نمره منفی گواهینامه باطل می شود و پس از یک سال با گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت هزینه آن می توانند دوباره برای دریافت گواهینامه اقدام نمایند.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر مثبت دوربین های هوشمند ثبت تخلفات و حضور حداکثری پلیس بر کاهش این تخلفات گفت: هدف ما جریمه کردن نیست،هدف ما رعایت قوانین و نجات جان انسان‌ها است. از شهروندان می‌خواهیم بدون توجه به حضور یا عدم حضور پلیس، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، چرا که هر قانون‌شکنی، می‌تواند یک فاجعه جبران‌ناپذیر را رقم بزند.

پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به شهروندان یادآوری کرد: هر تخلف حادثه‌ساز علاوه بر جریمه، نمره منفی و همچنین تهدید جدی سلامت خود و خانواده‌تان را به همراه دارد. با هر سبقت غیرمجاز یا سرعت بالاتر از حد مجاز، شانس وقوع تصادف مرگبار افزایش می‌دهید؛ رعایت قانون، احترام به جان خود و دیگران است پس با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بدون عجله و با آرامش برانید.