به گزارش خبرگزاری مهر، بازارچه هزار میدان هزار بازار صبح امروز _۳ خرداد ۱۴۰۵_ در پارک لاله با حضور مسئولان شهری برگزار شد.

مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی، از برنامه جامع این وزارتخانه برای جبران خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های اینترنتی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد خبر داد.

حسینی با اشاره به شرایط فعلی فعالان اقتصادی که پیش‌تر بر بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کردند، گفت: واقعیت این است که فروش بسیاری از این دوستان از دی‌ماه به نزدیک صفر رسیده است. ما نمی‌توانیم منتظر بازگشایی اینترنت بمانیم؛ چراکه حوزه اختیارات ما در زمینه تصمیمات امنیتی درباره اینترنت نیست، اما وظیفه داریم اجازه ندهیم چرخه معیشت این افراد متوقف شود.

ایجاد ۶۴۵ نقطه فروش حضوری در سراسر کشور

معاون اشتغال وزارت رفاه از ایجاد یک شبکه سراسری برای عرضه محصولات خبر داد و افزود: ما هزار نقطه فروش را هدف‌گذاری کرده‌ایم که تا این لحظه، لوکیشن دقیق ۶۴۵ نقطه مشخص شده و لیست آن به تفکیک بازارها و میادین در اختیار ماست. این طرح به صورت چرخشی و هر دو هفته یک‌بار تکرار خواهد شد.

وی تأکید کرد: ساعات برگزاری این نمایشگاه‌ها متناسب با شرایط اقلیمی و زیست اقتصادی هر منطقه تنظیم شده است؛ به گونه‌ای که در مناطق گرمسیر، فعالیت‌ها به ساعات عصر و شب منتقل می‌شود تا بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

حسینی تصریح کرد: این نمایشگاه‌ها یک کار فانتزی نیست؛ بلکه معیشت سرپرست خانواری است که به این درآمد نیاز مبرم دارند. این برنامه تحت هر شرایطی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

مهاجرت سیستماتیک به پلتفرم‌های فروش داخلی

حسینی با بیان اینکه صرف دسترسی به اینترنت، مشکل کسب‌وکارهای خرد را حل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: کسب‌وکار مثل پاساژی است که تمام راه‌های ورودی آن بسته شده؛ حتی اگر اینترنت هم باشد، تا زمانی که خریدار در مسیر درست هدایت نشود، فروشی رخ نمی‌دهد.

وی از آغاز رایزنی‌های جدی با تمامی پلتفرم‌های فروش داخلی خبر داد و گفت: ما به جای کسب‌وکارها وارد عمل شده‌ایم. در جلسات انفرادی با پلتفرم‌های داخلی، توافق کردیم که به صورت اتوماتیک برای تمام شناسایی‌شدگان حوزه مشاغل خانگی، غرفه‌های مجازی ایجاد شود. مشکل ثبت‌نام و پیچیدگی‌های فنی نیز با این روش حل خواهد شد.

اتصال تسهیلات به فروش در پلتفرم‌های داخلی

معاون اشتغال وزارت رفاه همچنین از برنامه‌ای برای اتصال تسهیلات مالی به عملکرد فروش در پلتفرم‌های داخلی خبر داد و گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا تسهیلات خرد را به فعالیت در این پلتفرم‌ها متصل کنیم تا کسانی که در حوزه مشاغل خانگی فعال هستند، علاوه بر دسترسی به بازار، از حمایت‌های مالی نیز بهره‌مند شوند.

حسینی در پایان با تأکید بر اینکه وزارت رفاه خود را «وکیل مدافع» کسب‌وکارهای خرد می‌داند، افزود: معمولاً در برنامه‌ریزی‌های کلان، صدای کسب‌وکارهای بزرگ بلندتر شنیده می‌شود، اما حقیقت این است که بخش قابل‌توجهی از بدنه اقتصاد کشور را همین کسب‌وکارهای خرد تشکیل می‌دهند. ما لیست نقاط فروش را به صورت عمومی منتشر می‌کنیم تا برای خودمان تعهد اجرایی ایجاد کنیم و با جدیت تا پایان سال این مسیر را پیش می‌بریم.