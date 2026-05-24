فرطوسی: میلیون ها گونه زیستی در آستانه انقراض است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فرطوسی ظهر یکشنبه در همایش دو روزه روز جهانی تنوع زیستی که با حضور اساتید دانشگاه، کنشگران محیط‌زیست و مدیران اجرایی برگزار شد، با بیان اینکه بشریت به نقطه‌عطفی تاریخی در رابطه با طبیعت رسیده است، هشدار داد: بحران کنونی تنوع زیستی را نمی‌توان با حصارکشی و گشت‌زنی صِرف حل کرد، بلکه نیازمند یک انقلاب در نگرش نسبت به جهان زنده پیرامون خود هستیم.

وی با اشاره به آماری نگران‌کننده از میلیون‌ها گونه در آستانه انقراض، تأکید کرد: آنچه در خطر است فقط نام یک گونه یا زیست‌گاه خاص نیست؛ بلکه تاروپود حیات روی کره زمین گسسته می‌شود.

به گفته فرطوسی، امنیت غذایی، دسترسی به آب سالم، سلامت روانی و جسمی انسان، و حتی بسترهای فرهنگی و معنوی زندگی همگی به تنوع زیستی گره خورده‌اند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با انتقاد از رویکردهای صرفاً فیزیکی و مهندسی در حفاظت از طبیعت، تصریح کرد: آگاهی عمومی، آموزش‌های فراگیر محیط‌زیستی و به‌ویژه مشارکت واقعی جوامع محلی، سه ضلع مثلثی هستند که بدون تکمیل آن‌ها، هیچ طرح حفاظتی به سرانجام نخواهد رسید.

وی اضافه کرد: مردم محلی اگر حافظ طبیعت نشوند، هیچ نیروی انتظامی یا نظارتی نمی‌تواند جای آن‌ها را بگیرد.

فرطوسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره به عنوان آزمایشگاه‌های زنده توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: در این مدل، دیگر حفاظت در مقابل توسعه قرار نمی‌گیرد. پژوهش، گردشگری مسئولانه، معیشت پایدار و حفاظت از گونه‌ها در کنار هم طراحی می‌شوند و این همان مسیری است که یونسکو دنبال می‌کند.

وی با اشاره به ثبت ذخیره‌گاه دالانکو در ایران، آن را فرصتی کم‌نظیر برای بازتعریف رابطه انسان و طبیعت در سطح ملی خواند و گفت: دالانکو می‌تواند نشان دهد که چگونه می‌توان در عین حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، برای جوامع محلی درآمد پایدار ایجاد کرد و دانش بومی را با علم نوین تلفیق نمود. این ذخیره‌گاه نه فقط یک منطقه حفاظت‌شده، بلکه الگویی برای آینده توسعه در ایران است.