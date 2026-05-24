  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

تشدید عملیات نظارتی در بازار عجب‌شیر

تشدید عملیات نظارتی در بازار عجب‌شیر

عجب شیر- معاون فرماندار عجب‌شیر از تشدید نظارت بر بازار مرغ و مواد پروتئینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجاری روز یکشنبه اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازدید مشترکی از فروشگاه‌های عرضه مرغ و مواد پروتئینی این شهرستان انجام شد.

وی افزود: در این بازدید، ۱۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و نحوه عرضه، قیمت‌گذاری، رعایت ضوابط بهداشتی و کیفیت محصولات مورد بررسی قرار گرفت.

نجاری ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها، برای ۶ واحد متخلف به دلیل تخلفات صنفی و بهداشتی پرونده تعزیراتی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

معاون فرماندار عجب‌شیر با تأکید بر استمرار نظارت‌های میدانی خاطرنشان کرد: برخورد با هرگونه گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و تخلفات بهداشتی بدون اغماض ادامه خواهد داشت و دستگاه‌های نظارتی با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.

کد مطلب 6839568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها