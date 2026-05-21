فرمانده بسیج ادارات: کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا حسنپور اشکذری عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت «مالک رحمتی» در مسجد جامع مراغه اظهار کرد: همکاری صمیمانه دولت، بخش خصوصی و نیروهای مردمی میتواند زمینه عبور موفق از شرایط سخت اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی گذاشته است و در چنین شرایطی مقابله با گرانفروشی و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم ضروری است.
فرمانده بسیج ادارات و کارمندی با تأکید بر لزوم همت جمعی دستگاههای دولتی و نهادهای نظارتی برای کنترل بازار گفت: گرانفروشی موجب فشار بر مردم میشود و لازم است با مدیریت مناسب از افزایش قیمتها جلوگیری شود.
حسنپور همچنین نقش کارمندان دولت را در خدمترسانی به مردم مهم دانست و تصریح کرد: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند در دستگاههای اجرایی کشور فعالیت دارند که به عنوان حلقه اتصال میان حاکمیت و مردم عمل میکنند.
وی خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه و تلاش برای حل مشکلات مردم میتواند موجب افزایش رضایت عمومی و خنثی شدن تبلیغات رسانهای دشمنان شود.
فرمانده بسیج ادارات و کارمندی در بخش دیگری از سخنان خود شهید مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، را نمونهای از خدمت صادقانه به مردم دانست و گفت: وی همواره برای حل مشکلات مردم تلاش میکرد و به همین دلیل به عنوان شهید شاخص قشر کارمندی معرفی شده است.
نظر شما