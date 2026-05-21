کاهش قیمت مرغ گرم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی، روز پنجشنبه اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر و اقدامات مدیریتی صورتگرفته در زنجیره تولید و توزیع، قیمت مرغ گرم در بازار تبریز و استان آذربایجان شرقی با یک روند کاهشی همراه بوده و هماکنون به نرخ ۳۹۵ هزار تومان رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه تنظیم بازار کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی شهروندان از اولویتهای اصلی این سازمان است، افزود: تلاش شده است تا با افزایش جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان و همچنین هماهنگی برای تسهیل در عرضه مستقیم، فاصله بین تولیدکننده و مصرفکننده کاهش یابد تا شاهد تعادل منطقی در قیمتها باشیم.
شفیعی با بیان اینکه نظارتها بر واحدهای صنفی و مراکز عرضه مستقیم مرغ تشدید شده است، تصریح کرد: تیمهای بازرسی سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سازمان بسیج اصناف سپاه عاشورا، صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، بهصورت روزانه وضعیت توزیع و قیمتگذاری را رصد میکنند تا از هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی یا ایجاد اخلال در بازار جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن قدردانی از همراهی و همگرایی اعضای محترم کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار استان و کمیته اقدام مشترک در همراهی کامل در روند تعدیل قیمت مرغ خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای تداوم عرضه مرغ گرم و همچنین توزیع هوشمند مرغ منجمد جهت تنظیم بازار در روزهای آتی صورت گرفته است و از شهروندان عزیز درخواست داریم هرگونه تخلف، گرانفروشی یا کمفروشی را از طریق سامانههای ارتباطی سازمان گزارش دهند تا با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع صورت گیرد.
شفیعی با اشاره به اهمیت نقش نظارت مردمی در کنترل بازار، خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز و شهروندان تبریزی میتوانند جهت اطلاع از آخرین روند توزیع، استعلام قیمت روزانه و اطمینان از نرخهای مصوب، با تلفن گویای اتحادیه مرغفروشان تبریز به شماره ۰۴۱۳۵۲۳۰۵۳۷ تماس حاصل نمایند.
