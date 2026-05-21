  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

توسعه بدون رسانه امکان‌پذیر نیست؛ اقتصاد رسانه نشانه توسعه‌یافتگی است

توسعه بدون رسانه امکان‌پذیر نیست؛ اقتصاد رسانه نشانه توسعه‌یافتگی است

تبریز- مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش رسانه و ارتباطات در توسعه گفت: دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشور و سودآوری بنگاه‌های خصوصی باید از رسانه‌ها حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زارع کهنمویی، صبح پنجشنبه در دومین نشست روابط عمومی‌های بخش خصوصی استان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز اظهار کرد: تبریز در بسیاری از حوزه‌ها، شهر اولین‌ها به شمار می‌رود؛ چه در عرصه‌ی تجارت و اقتصاد و چه در حوزه‌ی رسانه و ژورنالیسم. بسیاری از جریان‌های اثرگذار مطبوعاتی و رسانه‌ای کشور از تبریز آغاز شده‌اند و این شهر همواره نقش مهمی در توسعه‌ی فرهنگی و ارتباطی ایران داشته است.

وی افزود: پدر روابط عمومی ایران، آقای پرفسور حمید نطقی نیز از خطه‌ی آذربایجان و تبریز است و این موضوع نشان‌دهنده‌ی پیشینه‌ی ارزشمند این منطقه در حوزه‌ی ارتباطات و روابط عمومی است.

زارع کهنمویی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه‌ی کشور خاطرنشان کرد: در اقتصاد کلان، توسعه بدون رسانه و ارتباطات مؤثر عملاً امکان‌پذیر نیست. رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها نقش مهمی در ایجاد اعتماد عمومی، افزایش سرمایه‌ی اجتماعی، آگاهی‌بخشی و همراه‌سازی جامعه با سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای دارند.

وی ادامه داد: امروز روابط عمومی تنها یک بخش اجرایی یا تشریفاتی نیست، بلکه باید به‌عنوان بازوی فکری و راهبردی بنگاه‌ها عمل کند و بتواند میان مردم، رسانه‌ها و مدیران ارتباطی شفاف، مؤثر و دوسویه ایجاد کند.

وی خواستار حمایت بخش خصوصی از رسانه‌ها شد و اظهار داشت: بنگاه‌ها برای توسعه برند، ارتقای هویت اجتماعی و افزایش سودآوری به رسانه‌ها نیاز دارند. اقتصاد رسانه یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی است.

مدیر روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد: اگر به دنبال توسعه‌ی پایدار در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم، باید جایگاه رسانه و روابط عمومی را بیش از گذشته جدی بگیریم و از ظرفیت فعالان این حوزه برای تقویت امید، همبستگی اجتماعی و روایت صحیح دستاوردها استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: رویکرد مدیریت ارشد دولت در استان آذربایجان شرقی، حمایت تمام‌عیار از بخش خصوصی است. دولت تلاش می‌کند، در قالب برنامه‌های مختلف ازجمله گفتگوهای دولت و بخش خصوصی، سه‌شنبه‌های اقتصادی، ستاد تسهیل، ستاد تنظیم بازار و...، از صنعت، بازار و بخش خصوصی حمایت کند. انتظار داریم در قبال این حمایت، بخش خصوصی با وجود مشکلات متعددی که دارد، کماکان به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کند.

کد مطلب 6836692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها