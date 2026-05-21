به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زارع کهنمویی، صبح پنجشنبه در دومین نشست روابط عمومیهای بخش خصوصی استان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز اظهار کرد: تبریز در بسیاری از حوزهها، شهر اولینها به شمار میرود؛ چه در عرصهی تجارت و اقتصاد و چه در حوزهی رسانه و ژورنالیسم. بسیاری از جریانهای اثرگذار مطبوعاتی و رسانهای کشور از تبریز آغاز شدهاند و این شهر همواره نقش مهمی در توسعهی فرهنگی و ارتباطی ایران داشته است.
وی افزود: پدر روابط عمومی ایران، آقای پرفسور حمید نطقی نیز از خطهی آذربایجان و تبریز است و این موضوع نشاندهندهی پیشینهی ارزشمند این منطقه در حوزهی ارتباطات و روابط عمومی است.
زارع کهنمویی با تأکید بر نقش رسانهها در توسعهی کشور خاطرنشان کرد: در اقتصاد کلان، توسعه بدون رسانه و ارتباطات مؤثر عملاً امکانپذیر نیست. رسانهها و روابط عمومیها نقش مهمی در ایجاد اعتماد عمومی، افزایش سرمایهی اجتماعی، آگاهیبخشی و همراهسازی جامعه با سیاستها و برنامههای توسعهای دارند.
وی ادامه داد: امروز روابط عمومی تنها یک بخش اجرایی یا تشریفاتی نیست، بلکه باید بهعنوان بازوی فکری و راهبردی بنگاهها عمل کند و بتواند میان مردم، رسانهها و مدیران ارتباطی شفاف، مؤثر و دوسویه ایجاد کند.
وی خواستار حمایت بخش خصوصی از رسانهها شد و اظهار داشت: بنگاهها برای توسعه برند، ارتقای هویت اجتماعی و افزایش سودآوری به رسانهها نیاز دارند. اقتصاد رسانه یکی از نشانههای توسعهیافتگی است.
مدیر روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد: اگر به دنبال توسعهی پایدار در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم، باید جایگاه رسانه و روابط عمومی را بیش از گذشته جدی بگیریم و از ظرفیت فعالان این حوزه برای تقویت امید، همبستگی اجتماعی و روایت صحیح دستاوردها استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: رویکرد مدیریت ارشد دولت در استان آذربایجان شرقی، حمایت تمامعیار از بخش خصوصی است. دولت تلاش میکند، در قالب برنامههای مختلف ازجمله گفتگوهای دولت و بخش خصوصی، سهشنبههای اقتصادی، ستاد تسهیل، ستاد تنظیم بازار و...، از صنعت، بازار و بخش خصوصی حمایت کند. انتظار داریم در قبال این حمایت، بخش خصوصی با وجود مشکلات متعددی که دارد، کماکان به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کند.
