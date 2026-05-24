جایزه «فیروزه» فرصتی برای هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع فرهنگی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم‌آرا، ظهر یکشنبه به رسانه‌ها گفت: با توجه به استقبال پرشور و درخواست‌های مکرر فعالان این حوزه در سطح کشور، دبیرخانه این جشنواره ملی تصمیم گرفت مهلت ارسال آثار را تمدید کند و به تولیدکنندگان و هنرمندان خوش ذوقی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، فرصتی ارزشمند برای رقابت در سطح ملی اعطا کند.

بستری برای حمایت از تولیدکنندگان صنایع فرهنگی با تکیه بر الگوهای ایرانی-اسلامی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: جشنواره جایزه فیروزه تنها یک مسابقه نیست، بلکه بستری برای حمایت از تولیدکنندگانی است که با تکیه بر الگوهای اصیل ایرانی-اسلامی توانسته‌اند توانمندی‌های خود را در بخش‌های مختلف از جمله نوشت‌افزار، هدایای فرهنگی، اسباب‌بازی و ... به نمایش بگذارند.

محتشم‌آرا تصریح کرد: آثار ارسالی ابتدا در سطح استانی توسط کارشناسان خبره ارزیابی می‌گردد و برگزیدگان نهایی برای رقابت در مرحله نهایی اعزام خواهند شد.

وی افزود: امید است هنرمندان و تولیدکنندگان لرستانی با ارائه آثاری خلاقانه و کیفی، سهمی درخور و شایسته از جایگاه‌های برتر در این دوره داشته باشند.

نحوه ثبت‌نام و زمان اختتامیه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد می‌توانند حداکثر تا ۵ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه رسمی jayezehfiroozeh.farhang.gov.ir نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از حمایت‌های جشنواره اقدام کنند.

وی بیان کرد: دهمین دوره جایزه فیروزه که با رویکردی نو در حمایت از «صنایع خلاق و افزودن بخش‌های ویژه» برگزار می‌شود، نیمه دوم شهریورماه ۱۴۰۵ با معرفی برترین‌های کشور به کار خود پایان خواهد داد.

محتشم‌آرا خاطرنشان کرد: تمدید مهلت ثبت‌نام دهمین جشنواره ملی فیروزه، فرصتی طلایی برای هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع فرهنگی لرستان است تا توانمندی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.