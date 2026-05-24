کاندیداهای ریاست و نواب رئیسی مجلس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه در سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم فردا (دوشنبه ۴ خرداد ماه) برگزار خواهد شد.
طبق شنیدهها، تا این لحظه محمدباقر قالیباف نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، عثمان سالاری نماینده تربتجام، باخزر، تایباد و صالحآباد و حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینیشهر به عنوان کاندیداهای ریاست مجلس معرفی شدهاند.
یکی دیگر از کرسیهایی که هر سال رقابت تنگاتنگی بین کاندیداها برای آن شکل میگیرد، نواب رئیسی مجلس است. تاکنون حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه، حمیدرضا حاجیبابایی نماینده همدان و فامنین، علی نیکزاد نماینده اردبیل، نمین و سرعین، علیرضا منادیسفیدان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، رضا جباری نماینده مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه و پیمان فلسفی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس برای تصدی آن اعلام حضور کردهاند.
طبق آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب میشوند. ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است که هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.
در حال حاضر، محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجیبابایی، مجتبی بخشیپور، احمد نادری، روح الله متفکرآزاد، عباس پاپیزاده، رضا جباری، صدیف بدری، حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عباس گودرزی و سید جلیل میرمحمدی اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند.
نظر شما