۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

کشف انبار تجهیزات پزشکی احتکار شده در ایلام

ایلام - معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام، از کشف یک انبار لوازم و تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد ریال خبر داد.

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: برخورد با اخلالگران بازار و ناقضان حقوق مصرف‌کنندگان با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و با هدف صیانت از حقوق شهروندان، گشت مشترکی با حضور نماینده تعزیرات حکومتی، سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان و کارشناسان بازرسی اداره‌کل صمت ایلام برگزار شد.

کاکاخانی افزود: در جریان این بازرسی، یک انبار لوازم و تجهیزات پزشکی شناسایی و پرونده آن برای رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت ایلام با تأکید بر تداوم نظارت‌ها بر بازار گفت: هیچ‌گونه افزایش قیمت غیرقانونی، کم‌فروشی، احتکار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان قابل قبول نیست و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع انجام می‌شود.

وی همچنین از همکاری و همراهی مردم استان قدردانی کرد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

