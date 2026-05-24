به گزارش خبرگزاری مهر، گشت مشترک تعزیرات حکومتی به ریاست قدرت صادقی رئیس اداره اتقان آرا این اداره کل و با همراهی بازرسان دستگاههای نظارتی، طی بازدید از واحدهای صنفی، یک واحد متخلف را به علت احتکار مواد پلاستیکی از جمله کیسه زباله و کیسه فریزر شناسایی و پلمب کرد.
این واحد صنفی به دلیل احتکار مواد پلاستیکی از جمله کیسه زباله و کیسه فریزر، با دستور مرجع قضایی پلمب شد.
بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با اخلال در بازار انجام شد.
ارجاع پرونده و تداوم بازرسیها
پرونده تخلف این واحد صنفی برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
در ادامه این طرحهای نظارتی، بازرسی از واحدهای صنفی بهصورت مستمر در سطح استان لرستان ادامه خواهد داشت.
