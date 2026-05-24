سردار سالاری: شعار «هیهات من الذله» در خون ملت ایران جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و بزرگداشت شهدای خدمت در صحن امامزادگان سید محمد و سید امیر نظام الدین شهرستان حاجیآباد با هدف یادآوری دلاوریها و رشادتهای رزمندگان اسلام در عملیات بیت المقدس و تلاشهای شهدای خدمت در خدمت به مردم ایران اسلامی برگزار شد.
سردار اباذر سالاری معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ رمضان گفت: دشمنان ایران از همان اوایل انقلاب به دنبال شکست جمهوری اسلامی ایران بودند اما رزمندگان غیور ایران اسلامی با رشادت و مقاومت به پیروزی باشکوهی رسیدند و اکنون نیز با حضور پرشور مردم و دلاوری های رزمندگان اسلام این پیروزی به فضل الهی بار دیگر تکرار خواهد شد.
وی با اشاره به تفاوت میان «معادلات دنیوی» و «معادلات الهی»، دشمنان را به دلیل نادیده گرفتن روحیه ایثارگری ملت ایران، در اشتباه محاسباتی بزرگ فرو رفته دانست.
سردار سالاری اظهار داشت: دشمنان و قدرتهای غربی (آمریکا و متحدانشان) بر اساس توانهای نظامی، ناوهای جنگی و تجهیزات مدرن خود محاسباتشان را انجام میدهند، اما از یک عامل کلیدی غافل ماندهاند و آن هم عظمت و ایمان ملت ایران است.
وی افزود: آنها نمیدانند که با ملتی روبرو هستند که شعار «هیهات من الذله» در خون آنها جاری است و تسلیم زور نمیشوند.
وی با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه سربازان من در گهوارهاند، خاطرنشان کرد: دشمنان با نادیده گرفتن این حقیقت، در برابر نسلهای جدید رزمندگان از شهدای دفاع مقدس گرفته تا شهدای دهه هفتاد و نود درمانده شدهاند و همین روحیه است که نفس دشمنان را در گلو گرفته است.
مسئول آموزش سازمان بسیج کشور با اشاره به پیشبینی رهبر شهید انقلاب مبنی بر تبدیل شدن هرگونه تعرض به جنگ منطقهای، تاکید کرد: امروز ایران در یک طرف و تمامی قدرتهای اروپایی و آمریکایی در طرف دیگر قرار گرفتهاند.
وی با تاکید بر نقش حیاتی ملت افزود: بزرگترین سنگر مقابله با استکبار، همین حضور حماسی و شبانه مردم در میدانها و خیابانهاست. این سنگر، حتی از سنگرهای نظامی در دریاها و موقعیتهای مختلف فراتر میرود.
مسئول آموزش سازمان بسیج کشور گفت: همانطور که رزمندگان با دست خالی، شهر مجهز و تحت تصرف صدام را بازپس گرفتند و درسی ماندگار به دشمن دادند، امروز نیز فرزندان غیور ارتش و سپاه، با همان روحیه، دشمنان را در اشتباه فرو بردهاند.
مسئول آموزش سازمان بسیج کشور حضور پرشور مردم در اجتماعات و میدانهای مبارزه را تامیت کننده سوخت موشکها دانست و گفت: این موشکها بر قلب اسرائیل و آمریکا مینشیند و بزرگترین افتخار برای نظام و ملت است.
