به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی عصر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت وزنهبرداری کردستان، با اشاره به سابقه موفق ورزشکاران این استان در تیمهای ملی اظهار کرد: کردستان همواره یکی از استانهای دارای استعداد در وزنهبرداری بوده و چهرههای شاخصی را به ورزش کشور معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه برخی مناطق کردستان قابلیت تبدیل شدن به قطب این رشته را دارند، افزود: همانگونه که بعضی شهرهای کشور در رشتههای مختلف ورزشی شناخته شدهاند، کردستان نیز میتواند جایگاه ویژهای در وزنهبرداری به دست آورد.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری، رمز موفقیت دوباره این رشته در استان را همدلی میان پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران دانست و گفت: بازگشت به مسیر قهرمانی بدون انسجام و مشارکت همه فعالان این حوزه امکانپذیر نیست.
انوشیروانی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش تأکید کرد و ادامه داد: هیئتهای ورزشی باید علاوه بر بهرهگیری از حمایتهای دولتی، در جذب سرمایهگذار و تعامل با حامیان مالی نیز فعالتر عمل کنند.
وی خطاب به رئیس جدید هیئت وزنهبرداری کردستان خاطرنشان کرد: برنامههای ارائهشده باید بهصورت مستمر ارزیابی شود و عملکرد هیئت در پایان هر سال بر اساس میزان تحقق اهداف مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به اقدامات انجام شده برای تجهیز استانها بیان کرد: فدراسیون روند توزیع تجهیزات تخصصی را در سراسر کشور دنبال میکند و کردستان نیز در مراحل مختلف از این امکانات بهرهمند شده است.
انوشیروانی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای استاندارد در کردستان افزود: شرایط اقلیمی مناسب استان میتواند زمینه برگزاری اردوها و فعالیت حرفهای در وزنهبرداری را فراهم کند، اما تحقق این هدف نیازمند ایجاد سالن تخصصی و امکانات مناسب است.
وی در پایان تأکید کرد: با برنامهریزی اصولی و حفظ اتحاد در مجموعه ورزش استان، میتوان دوباره زمینه ظهور قهرمانان ملی از کردستان را فراهم کرد.
