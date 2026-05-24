به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال ۱۴۰۵ امروز به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونان دادستانی کل برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و جنگهای تحمیلی و همچنین سالروز عملیات الی بیتالمقدس که منجر به آزادی خرمشهر شد، گفت: در آن روزها با عنایت خاص خدا و با فرماندهی امام راحل (ره) و حضور مردم، آن پیروزی بزرگ رقم خورد و در نهایت با استمرار موفقیتها در جبهههای مختلف، دشمن مجبور به پذیرش شرایط ایران در مجامع بینالمللی شد.
وی به ماهیّت متفاوت و اثرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: ماهیّت این انقلاب بر پایه اسلام ناب محمّدی (ص)، ولایتفقیه و مردم سالاری شکل گرفته، به همین دلیل حتی با وجود به شهادت رسیدن سران تراز اول کشور، این نظام استوار به مسیر خود ادامه داده و الگویی برای سایر کشورهای آزادیخواه شده است.
دادستان کل کشور همچنین به بیان بخشهای مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب به ویژه در حوزه عدم اعتماد به آمریکای جنایتکار، پیشرفتهای علمی، عمرانی و دستیابی ایران اسلامی به موفقیتهای جهانی در حوزههای انرژی صلحآمیز هستهای، سلولهای بنیادین و نانو پرداخت و عنوان کرد: در این بیانیه به زیبایی به همت سیدالشهدای انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، خط مشی انقلاب اسلامی جزء به جزء نشان داده شده و ضروری است تا نخبگان، فرهیختگان و به ویژه اساتید دانشگاهی و معلمان به تبیین، تحلیل و تجزیه فصل به فصل این بیانیه برای نسل جوانان روی آورند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد با بیان اینکه پیشرفتهای ارزشمند انقلاب اسلامی، خاری در چشم دشمنان اسلام و نظام است و مذاکره با آمریکا به فرموده رهبر شهید انقلاب هیچ سودی برای ملت ندارد، افزود: بنابراین آمریکا، اسرائیل و همپیمانانشان با تشدید دشمنیهای خود زمینهساز رخ دادن جنگ تحمیلی دوم، کودتای دی ماه سال گذشته و جنگ تحمیلی سوم شدند، با این وجود این ایرانی اسلامی است که به پشتوانه مردم، سربلند و با اقتدار در برابر تمامی این حملات، جانانه مقاومت میکند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت پویایی ستاد و صف در دستگاه قضایی تأکید کرد و از معاونتهای مختلف دادستانی کل خواست تا با نگاهی تخصصی و نظارتی، فرآیند عملیاتی شدن برنامههای ابلاغی سال جاری را در تمامی دادستانیهای سراسر کشور به دقت رصد کنند.
وی خاطرنشان کرد: ابلاغ برنامهها صرفاً آغاز مسیر است و موفقیت واقعی در گروی پیگیری مستمر و رفع موانع اجرایی در حوزههای تخصصی است.
دادستان کل کشور همچنین تصریح کرد: حضور دادستانها در جلسات استانی بسیار مهم است و لازم است دادستانها با آمادگی کامل و ذهنی پرسشگر در این جلسات حضور یابند. انتظارات نظام قضایی از دادستانها در دوره کنونی، حضوری “نقشآفرین، راهگشا و خلاقانه” است؛ به این معنا که هر دادستان باید به عنوان یک ایدهپرداز، با شناسایی دقیق چالشهای محلی و ملی، راهکارهای نوین ارائه داده و با طرحهای تحولی خود، مسیر پیشبرد عدالت و اجرای دقیق قوانین را هموار سازد.
وی همچنین با تأکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده جواسیس، خائنین داخلی و معاندین خارجنشین، اظهار کرد: در تمام دنیا مجازات جاسوسی سنگین است به ویژه در شرایط جنگی، از این رو دستگاه قضایی پس از اثبات اتهامات دستگیرشدگان، با قاطعیت با آنان برخورد میکند.
دادستان کل کشور از پیگیری سریع حقوقی و قضایی جنایات جمعی قوه قضاییه چه در جنگ تحمیلی دوم و چه در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: در این زمینه همکاری و هماهنگیهای مطلوبی بین دستگاههای مرتبط از جمله؛ قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفته است.
در ادامه این نشست، هر یک از معاونین حاضر نیز به ارائه گزارش تفصیلی از اقدامات انجامیافته در حوزههای تخصصی خود پرداختند.
