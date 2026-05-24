۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

کشف ۱۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۱۵ تن نهاده دامی قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قم خبر داد.

وی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با هماهنگی مقام قضائی با کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل نهاده دامی قاچاق شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم افزود: مأموران سپس خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی صورت گرفته ۱۵ تن نهاده دامی که فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و مجوزهای حمل بود، کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6840055

