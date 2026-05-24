به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی گشت و کنترل نیروهای یگان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان پلدختر در سطح این شهرستان، به دو نفر متخلف زیستمحیطی که در حین تخلیه غیرمجاز پسماند با تانکر بودند برخورد کردند که بلافاصله پس از متوقف کردن دو دستگاه خودرو، متخلفین را دستگیر و برای معرفی به مراجع قضایی اقدام کردند.
وی با اشاره به اینکه عمل ارتکابی این رانندگان متخلف موجبات آلودگی محیطزیست، تهدید علیه بهداشت عمومی میشود، گفت: با پیگیریهای بهعملآمده از سوی واحد حقوقی اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خرمآباد، ضمن توقیف خودروی این متخلف و تشکیل پرونده قضایی، رانندگان خاطی برای پیگیری پرونده احضار شدند.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان، گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند، جمعآوری و مدیریت پسماندهای عادی در سطح شهر بر عهده شهرداریها و در روستاها بر عهده دهیاریها است و نباید در محلهای غیرمجاز دفع پسماند و نخاله صورت گیرد، همچنین طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند خودروهای تخلیهکننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ۱۰ هفته توقیف محکوم خواهند شد و درصورتیکه محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بینشهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم میشوند.
فرمان پور، از هموطنان عزیز درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه موارد مشابه با سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند تا دراسرعوقت نسبت به آن پیگیری لازم صورت گیرد.
خرمآباد - مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان توقیف دو دستگاه خودروی تخلیهکننده غیرمجاز پسماند در شهرستان پلدختر خبر داد.
