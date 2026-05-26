فراخوان کارگاه طراحی پوستر با موضوع تفکیک زباله در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در راستای وظایف ذاتی خود و در جهت بهبود بهداشت عمومی و ارتقای آموزشهای شهروندی، فراخوان عمومی کارگاه طراحی پوستر را با همکاری انجمن هنرهای تجسمی و حوزه هنری منتشر کرد.
بر اساس این فراخوان، کارگاه آموزشی طراحی پوستر با دو موضوع «بازیافت و تفکیک زبالهها از مبدأ» و «خروج زبالهها از منازل رأس ساعت ۹ شب» برگزار میشود. امین علینیا و محمد برین از اساتید این کارگاه دو روزه خواهند بود.
این کارگاه روزهای ۱۱ و ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ تا ۲۰ برگزار میشود. شرکت در این کارگاه برای تمامی طراحان، دانشجویان و علاقهمندان رایگان است و داوطلبان باید جهت ثبتنام، رزومه و نمونه آثار خود را در اپلیکیشن بله به شماره ۰۹۰۵۷۴۶۴۹۷۲ ارسال نمایند.
تمامی طراحان راهیافته باید روزهای برگزاری کارگاه، لپتاپ شخصی و نرمافزارهای طراحی را همراه داشته باشند.
به طراحان شرکتکننده در کارگاه که اثر تولید و ارائه کنند، جایزه نقدی و گواهی حضور اهدا میشود. تمامی حقوق مادی و معنوی آثار تولیدشده در کارگاه متعلق به سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین خواهد بود.
همچنین آثار منتخب تولیدشده در کارگاه، در راستای اهداف سازمان برای آموزش و اطلاعرسانی شهروندان، در فضاهای عمومی شهر قزوین از طریق رسانههای تبلیغات محیطی به نمایش و اکران عمومی گذاشته خواهند شد.
