آئین دعای عرفه در حرم بانوی کرامت برگزار می شود

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) خبر داد و اظهار کرد: این آئین معنوی روز سه‌شنبه پنجم خردادماه از ساعت ۱۵:۳۰ با حضور زائران و مجاوران در بخش‌های مختلف حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.



وی افزود: در این مراسم، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان به ایراد سخن خواهد پرداخت و سید علی حسینی‌نژاد مداح اهل بیت علیهم‌السلام نیز دعای پرفیض عرفه را قرائت می‌کند.



مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حضور منظم زائران بیان کرد: برای استقرار خانواده‌ها، خواهران و برادران در بخش‌های مختلف حرم مطهر، فضاهای مشخصی پیش‌بینی شده تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری در این مراسم معنوی حضور یابند.



وی ادامه داد: صحن پیامبر اعظم (ص)، صحن جوادالائمه (ع)، صحن مسجد اعظم و میدان آستانه به استقرار خانوادگی اختصاص یافته است.



حجت الاسلام حسین‌زاده خاطرنشان کرد: صحن امام رضا (ع)، بالکن‌های شبستان امام خمینی (ره)، شبستان حضرت نجمه خاتون (س)، نیمه شمالی صحن صاحب‌الزمان (عج) و شبستان‌های اول، دوم و سوم مسجد اعظم نیز محل استقرار خواهران خواهد بود.



وی افزود: شبستان امام خمینی (ره)، نیمه جنوبی صحن صاحب‌الزمان (عج) و صحن امام هادی (ع) نیز برای استقرار برادران در نظر گرفته شده است.



وی همچنین از پخش زنده این مراسم از شبکه قرآن و معارف سیما و سیمای قم خبر داد و گفت: علاقه‌مندان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) در سراسر کشور می‌توانند این مراسم معنوی را به صورت مستقیم دنبال کنند.