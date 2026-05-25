تقدیر رایزن فرهنگی ایران در اندونزی از وزیر اسبق بهداشت این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی به پاس مجموعه اقدامات ارزشمند و تأثیرگذار وزیر اسبق بهداشت این کشور در عرصه سلامت و نیز مواضع شجاعانه‌ وی در قبال سیاست‌های بین‌المللی، در یک دیدار رسمی و صمیمانه، مراتب قدردانی و سپاس خود را از وی ابراز داشت. در این دیدار که با استقبال گرم طرفین همراه بود، دکتر جهانگیری رایزن فرهنگی کشورمان ضمن تمجید از نقش مؤثر دکتر «سیتی فاضیله سوپاری»در مقابله با رویه‌های تحمیلی سازمان جهانی بهداشت، بر اهمیت همکاری‌های مشترک و حمایت از چهره‌های تأثیرگذار حامی انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان تأکید کرد. همچنین در پایان این نشست، لوح تقدیری به رسم یادبود و تشکر از زحمات ایشان اهدا شد.

دکتر «سیتی فاضیله سوپاری»، وزیر اسبق بهداشت اندونزی، فوق تخصص قلب و از فعالان اجتماعی و رسانه ای و حامی انقلاب اسلامی است. او یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های مقابله با سیاست‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO) به شمار می رود.

دکتر سوپاری در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرد اسناد محرمانه‌ای از مکاتبات فشارآور شرکت‌های دارویی غربی به دولت وقت اندونزی در جریان بحران آنفلوانزای مرغی (H5N1) را منتشر خواهد کرد. او نظام سلامت جهانی را «استعماری نوین» خواند و هشدار داد که همان الگو در دوران کرونا نیز تکرار شده است.

سوپاری که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ وزیر بهداشت اندونزی بود، با اشاره به تصمیم تاریخی خود در توقف ارسال رایگان نمونه‌های ویروس آنفلوانزای مرغی به سازمان جهانی بهداشت، گفت: «آن زمان به من گفتند اگر نمونه نفرستید، اندونزی را در فهرست کشورهای تهدیدکننده سلامت جهانی قرار می‌دهیم. اسنادی دارم که نشان می‌دهد سه شرکت بزرگ داروسازی مستقیماً روی متن قطعنامه‌های سازمان جهانی بهداشت تأثیر گذاشته‌اند.» وی در ادامه تأکید کرد: «من نه ضد غرب هستم و نه ضد علم. من ضد زورگویی دارویی هستم. کشورهای مسلمان و درحال توسعه نباید فقط بیمار فرض شوند؛ آن‌ها حق دارند دانش، تولید و تصمیم خود را داشته باشند.» او همچنین افزود: «من فقط یک جمله گفتم: کشورهای فقیر قفسه نمونه‌سازی شما نیستند. وقت آن است که جهان واقعاً تغییر کند.»

ساعاتی پس از انتشار این اظهارات، شماری از نمایندگان مجالس مالزی، پاکستان، نیجریه و برزیل در شبکه‌های اجتماعی خواستار تشکیل «جنبش عدالت زیستی» شدند. یک مقام ارشد وزارت خارجه اندونزی گفت: «مواضع دکتر سوپاری امروز بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک است. کشورهای جنوب جهانی از ابزارهای سلامت به عنوان اهرم فشار خسته شده‌اند.»

دکتر سوپاری دوره‌های تخصصی خود را در آمریکا و سوئد گذرانده، برخلاف بسیاری از مقامات علمی اندونزی، هیچ‌گاه روابط خود را با محافل علمی غرب قطع نکرد، اما همواره از «استقلال دارویی» دفاع کرده است. او پس از وزارت، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ عضو شورای مشورتی رئیس‌جمهور اندونزی بود و امروز از حامیان سرشناس انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در برابر سلطه غرب محسوب می‌شود.

سوپاری در کتاب خود که در سال ۲۰۱۱ با عنوان «وقت آن است که جهان تغییر کند» منتشر شد، نوشته بود: «سیستم بهداشت جهانی شبیه یک شرکت هرمی است؛ کشورهای فقیر مواد خام (نمونه ویروس) را می‌دهند و کشورهای ثروتمند محصول نهایی (واکسن) را می‌فروشند.» این کتاب در دوران کرونا دوباره در اندونزی و مالزی پرفروش شد.

سوپاری دارای گرایش ملی‌گرای اسلامی و ضدسلطه است. او بارها درباره نفوذ قدرت‌های بزرگ در حوزه سلامت جهانی هشدار داده است. او مواضع جنجالی نیز در سال ۲۰۲۰ داشت؛ سوپاری در اوج همه‌گیری کرونا نسبت به عجله برای تولید واکسن با مشارکت شرکت‌های غربی هشدار داد. وی در همان ایام نیز بارها بر همان اصل همیشگی خود پافشاری میکرد و معقتد بود: «کشورهای در حال توسعه نباید فقط مصرف‌کننده باشند؛ حق تولید و تصمیم‌گیری مستقل دارویی حق مسلم ماست.»

گفتنی است جمهوری اسلامی ایران همواره از مواضع مستقلانه اندیشمندان جهان در برابر سیاست های استعماری نهادهای بین المللی حمایت کرده است.