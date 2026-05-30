اعضای کارگروه کودک و نوجوان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم انتصاب ناصر جاهدنیا مدیر عامل بنیاد ملی پویانمایی را به عنوان دبیر و عضو کارگروه کودک و نوجوان در وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی سیدعباس صالحی صادر شد. در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به ناصر جاهدنیا آمده است:

«در تحقق ماده (۲) آیین نامه اجرایی کارگروه کودک و نوجوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۸۲۱۹ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۵ و نظر به توانایی و سوابق جناب‌عالی در حوزه فرهنگ و هنر و اهمیت دوران کودکی و نوجوانی در شکل گیری هویت ملی، دینی، اخلاقی و فرهنگی فرزندان این کهن سرزمین، به موجب این حکم به مدت ۳ سال به عنوان «دبیر و عضو کارگروه کودک و نوجوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نزدیک با سایر اعضای کارگروه درهماهنگی و هم افزایی میان معاونت ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه و همچنین ارتقای کمی و کیفی تولیدات با محتواهای فرهنگی امن، سالم و هویت ساز برای کودکان و نوجوانان موفق و مؤید باشید.»

همچنین در احکام جداگانه دیگری از سوی وزیر فرهنگ، حسین میرزایی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات قاسم خورشیدی دستیار ویژه وزیر، رائد فرید زاده معاون وزیر و رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی ـ بصری، حجت الاسلام والمسلمین علی ملانوری مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی ـ هنری مساجد، محمد حاجی میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، مهدی شفیعی معاون امور هنری، آزاده نظر بلند دبیر کل هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع، محسن جوادی معاون امور فرهنگی، محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانه¬ای و تبلیغات و حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت به عنوان اعضای این کارگروه منصوب شدند.

در متن احکام این اعضا نیز آمده است:

«در تحقق ماده (۲) آیین نامه اجرایی کارگروه کودک و نوجوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۸۲۱۹ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۵ و نظر به توانایی و سوابق تان در حوزه فرهنگ و هنر و همچنین با تاکید بر اهمیت دوران کودکی و نوجوانی در شکل گیری و قوام هویت ملی، دینی، اخلاقی و فرهنگی فرزندان این کهن سرزمین، به موجب این حکم به مدت ۳ سال به عنوان «عضو کارگروه کودک و نوجوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نزدیک با سایر اعضای کارگروه درهماهنگی و هم افزایی میان معاونت ها و سازمان‌های تابعه وزارت خانه و همچنین ارتقای کمی و کیفی تولیدات با محتواهای فرهنگی امن، سالم و هویت ساز برای کودکان و نوجوانان موفق و مؤید باشید.»