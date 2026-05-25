خبرگزاری مهر- گروه استانها: قطار که از دل تونل بیرون میآید، ناگهان همهچیز تغییر میکند؛ کوهها نزدیکتر میشوند، جنگلهای بلوط از پشت شیشه واگن قد میکشند و صدای آب، آرامآرام جایگزین هیاهوی ریل میشود.
مسافران بیاختیار تلفنهای همراهشان را بالا میآورند تا چیزی را ثبت کنند که بیشتر شبیه رؤیاست تا یک مقصد گردشگری. اینجا «بیشه» است؛ روستایی در قلب زاگرس که آبشارش سالهاست گردشگران را از سراسر ایران به لرستان میکشاند.
برای بسیاری از مسافران، بیشه فقط یک آبشار نیست؛ تجربهای از مواجهه دوباره با طبیعتی است که هنوز بکر مانده و در ازدحام مقصدهای مصنوعی گردشگری، اصالتش را از دست نداده است.
یکی از گردشگران که از سنندج به لرستان آمده، وقتی مقابل آبشار ایستاده، فقط یک جمله میگوید: واقعاً نمیدانم چطور توصیفش کنم، انگار وسط بهشت ایستادهایم.
گردشگر دیگری که نخستین بار از مشهد به لرستان آمده، از «هوای عجیب و زنده» این منطقه حرف میزند و میگوید طبیعت اینجا بیشتر شبیه یک تابلوی نقاشی است؛ تابلویی که هر طرفش را نگاه میکنی، رنگ تازهای از زندگی دیده میشود.
این روزها بیشه دیگر فقط مقصد طبیعتگردهای حرفهای نیست.
خانوادهها، عکاسان، گروههای کوهنوردی و حتی مسافرانی که صرفاً برای دیدن منظرهای متفاوت راهی لرستان میشوند، نام این آبشار را در فهرست سفرشان قرار دادهاند؛ جایی که هم طبیعت دارد، هم تاریخ، هم مسیر ریلی و هم حس زنده بودن.
خروش آب در آغوش بلوطها
آبشار بیشه در میان کوههای «ازگن» و «کلاهکوه» شکل گرفته؛ جایی که چشمههای بالادست پس از عبور از دل جنگلهای بلوط، ناگهان از ارتفاعی حدود ۵۸ متر فرو میریزند و به رودخانه سزار میپیوندند.
همین پیوند آب، جنگل و رودخانه، بیشه را به یکی از منحصربهفردترین جاذبههای طبیعی غرب ایران تبدیل کرده است.
صدای مداوم ریزش آب، مه خنکی که اطراف آبشار را پوشانده و درختانی که دیوار سبز اطراف دره شدهاند، فضایی ساخته که بسیاری از گردشگران آن را فراتر از یک جاذبه طبیعی توصیف میکنند.
یکی از مسافران شمال کشور که از لنگرود و لاهیجان به لرستان آمده، میگوید: ما خودمان اهل سرسبزی هستیم، اما اینجا چیز دیگری است؛ مسیر، جنگل، رودخانه و آبشار همه کنار هم قرار گرفتهاند و آدم فقط دوست دارد نگاه کند.
گردشگر دیگری که کنار آبشار ایستاده، از «بکر بودن» منطقه حرف میزند و میگوید: وقتی آبشار را دیدم، عظمت خدا به ذهنم آمد. اینجا هنوز طبیعت دستنخورده باقی مانده و همین ویژگی آدم را شگفتزده میکند.
بسیاری از گردشگران، مسیر رسیدن به بیشه را بخشی از جذابیت سفر میدانند؛ مسیری که یا از دل جادههای پیچدرپیچ جنگلهای بلوط میگذرد یا با قطار سراسری جنوب طی میشود؛ مسیری که خود بهاندازه مقصد دیدنی است.
جایی که قطار هم جاذبه گردشگری است
کمتر جایی در ایران پیدا میشود که مسیر ریلیاش بهاندازه مقصدش شهرت داشته باشد.
در بیشه اما قطار فقط وسیله حملونقل نیست؛ بخشی از تجربه سفر است. راهآهن سراسری که از دل کوهستانهای لرستان عبور میکند، حالا خودش به یکی از عناصر هویتی این روستا تبدیل شده است.
گردشگری که به بیشه آمده، میگوید: هم آبشار دیدنی بود، هم مسیر قطار. واقعاً حس میکردیم وارد یک فیلم شدهایم.
عبور قطار از میان تونلها، پلهای تاریخی و درههای عمیق، یکی از مهمترین ظرفیتهای ژئوتوریسم لرستان به شمار میرود؛ ظرفیتی که به گفته مسئولان میراث فرهنگی، در دنیا نیز کمنظیر است.
عطا حسنپور، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، معتقد است یکی از مهمترین دلایل رونق بیشه، همین دسترسی ریلی و قرار گرفتن در مسیر راهآهن جهانی شمال ـ جنوب است.
او به خبرنگار مهر میگوید: زیباترین بخش این مسیر ریلی در ایران، محدوده لرستان و مسیر دورود تا خوزستان است؛ جایی که طبیعت بکر، تونلها، پلها و روستاهای کوهستانی کنار هم قرار گرفتهاند.
به گفته او، جشنواره «رود و ریل» نیز با همین نگاه طراحی شد؛ جشنوارهای که تلاش داشت هویت بیشه را بر پایه دو عنصر اصلیاش یعنی رودخانه سزار و راهآهن تعریف کند.
اقتصاد روستا روی شانههای گردشگری
در حاشیه مسیر آبشار، غرفههای صنایعدستی و محصولات محلی یکی پس از دیگری دیده میشوند؛ زنانی که گلونی میفروشند، مردانی که عسل کوهی و لبنیات محلی عرضه میکنند و کودکانی که با گردشگران عکس یادگاری میگیرند.
یکی از غرفهداران به مهر میگوید: گردشگرها بیشتر دنبال سوغات محلی هستند. گلونی، عسل کوهی و لبنیات فروش خوبی دارد و خیلی از خانوادههای روستا از همین راه درآمد دارند.
گردشگری که تازه یک گلونی خریده، میگوید: صنایعدستی اینجا واقعاً جذاب است. آدم دوست دارد چیزی از این فضا را با خودش ببرد.
گردشگری در بیشه فقط به معنای حضور مسافر نیست؛ حالا به بخشی از معیشت مردم تبدیل شده است. بسیاری از خانههای روستا به اقامتگاه محلی تبدیل شدهاند و حضور گردشگران در چهار فصل سال باعث شده اقتصاد روستا برخلاف بسیاری از مناطق روستایی، جریان ثابتی داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان از بیشه بهعنوان «روستای بدون بیکار» یاد میکند؛ روستایی که اقتصادش بهواسطه حضور مداوم گردشگران فعال مانده است.
رویای جهانی شدن
بیشه حالا فقط یک مقصد محبوب داخلی نیست؛ نامش وارد فهرست روستاهای کاندیدای ثبت جهانی نیز شده است. پروندهای که اگر به نتیجه برسد، میتواند جایگاه لرستان را در گردشگری بینالمللی ارتقا دهد.
حسنپور از برگزاری نشستهای تخصصی برای پیگیری ثبت جهانی بیشه خبر میدهد و میگوید دستگاههای مختلف استان در حال رفع موانع موجود هستند تا این روستا بتواند در فهرست روستاهای هدف گردشگری سازمان جهانی جهانگردی قرار گیرد.
به گفته او، زیرساختهای گردشگری بیشه طی سالهای اخیر تقویت شده و امکاناتی مانند سکو، پل ارتباطی، سرویس بهداشتی، نمازخانه و مسیر دسترسی در این منطقه ایجاد شده است.
اما مهمترین چالش بیشه برای جهانی شدن، نه کمبود زیرساخت بلکه «روایت» است؛ همان چیزی که سازمان جهانی گردشگری روی آن تأکید دارد.
حسنپور میگوید: یک روستا برای ثبت جهانی باید روایت داشته باشد؛ روایتی که از دل خود مردم بیرون بیاید.
به همین دلیل، جشنواره «رود و ریل» تلاش کرد هویت بیشه را بر پایه زندگی مردم، رابطهشان با رودخانه سزار و نقش تاریخی راهآهن بازتعریف کند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، هم در گفتوگو با مهر با اشاره به استقبال گسترده گردشگران از آبشار «بیشه»، میگوید این منطقه حالا به یکی از مهمترین کانونهای گردشگری طبیعی ملی تبدیل شده است.
مجیدی معتقد است افزایش چشمگیر حضور گردشگران، ضرورت توسعه زیرساختها و ساماندهی خدمات در بیشه را دوچندان کرده و به همین دلیل، استانداری لرستان برنامهریزی برای رفع کمبودها و مشکلات این منطقه را در دستور کار قرار داد.
به گفته مجیدی، هدف این است که بیشه فقط یک مقصد فصلی نباشد، بلکه در تمام طول سال ظرفیت پذیرش گردشگران را داشته باشد. بر همین اساس، قرار است برنامهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای توسعه این منطقه اجرا شود؛ برنامهای که هم زیرساختهای گردشگری را تقویت کند و هم شرایط میزبانی مناسبتری برای مسافران فراهم آورد.
بیشه؛ روستایی که هنوز زنده است
شاید مهمترین ویژگی بیشه همین باشد که هنوز «زنده» مانده؛ هنوز مردم در آن زندگی میکنند، هنوز صدای قطار بخشی از روزمرگی روستاست و هنوز آبشار فقط یک تصویر کارتپستالی نیست.
در بسیاری از مناطق گردشگری، توسعه بیبرنامه باعث شده طبیعت قربانی ساختوساز و ازدحام شود، اما بیشه هنوز توانسته بخشی از اصالت خود را حفظ کند؛ هرچند همین اصالت حالا نیازمند مراقبت جدی است.
کارشناسان معتقدند اگر توسعه گردشگری در بیشه بدون برنامهریزی پیش برود، این روستا ممکن است مهمترین سرمایهاش یعنی بکر بودن را از دست بدهد. به همین دلیل، ثبت جهانی بیشه تنها یک عنوان تشریفاتی نیست؛ فرصتی است برای حفاظت از هویت طبیعی و فرهنگی این منطقه.
جایی میان آب و جنگل
غروب که میشود، مه آرامآرام روی جنگل مینشیند و صدای قطار دوباره در دره میپیچد. گردشگران کمکم راه بازگشت را در پیش میگیرند، اما بیشه همانجا میماند؛ میان رود و ریل و بلوط، مثل روایتی ناتمام که هنوز منتظر شنیده شدن است.
شاید بیشه هنوز جهانی نشده باشد، اما برای هرکسی که یکبار خروش آبشارش را شنیده و مه جنگلهایش را نفس کشیده، این روستا پیش از هر ثبت رسمی، جایی در حافظه جهان پیدا کرده است.
