به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس ضوابط و طرح‌های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای سازه‌های سبک در محدوده ۲۲ هکتاری آشوراده و ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان در بندرترکمن برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: یک سرمایه‌گذار توانمند بخش خصوصی برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرده و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده حداقل سه همت است که می‌تواند تحول قابل توجهی در حوزه گردشگری و اقتصادی استان ایجاد کند.

فعالی با اشاره به امضای دو تفاهم‌نامه در این زمینه ادامه داد: این تفاهم‌نامه‌ها با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری و مرکز توسعه، جذب و حمایت از سرمایه‌گذار منعقد شده و جلسات متعددی برای بررسی جزئیات طرح برگزار شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان خاطرنشان کرد: اهلیت و توانمندی سرمایه‌گذار به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و این مجموعه از فعالان اقتصادی شناخته‌شده کشور محسوب می‌شود که توان تامین منابع مالی پروژه را دارد و بدون اتکا به تسهیلات دولتی آماده ورود به استان است.

وی اظهار کرد: این سرمایه‌گذار علاوه بر حوزه گردشگری، برای مشارکت در بخش کشاورزی و احداث گلخانه نیز اعلام آمادگی کرده که می‌تواند فرصت تازه‌ای برای توسعه اقتصادی گلستان باشد.

فعالی با بیان اینکه حدود ۷۰ هکتار در بندرترکمن و ۲۲ هکتار در آشوراده در قالب این طرح دیده شده است، گفت: در تلاش هستیم با برگزاری نشست مشترک با استاندار گلستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، روند واگذاری عرصه‌ها و آغاز عملیات اجرایی پروژه تسهیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان همچنین از جذب اعتبارات جدید برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، در مجموع بیش از ۹۶ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های گردشگری، مرمت و توسعه زیرساخت‌های میراث‌فرهنگی استان جذب شده است.

وی تاکید کرد: توسعه گردشگری آشوراده یکی از مطالبات دیرینه مردم و مسئولان استان است و با ورود سرمایه‌گذاران توانمند، می‌توان آینده روشنی برای رونق اقتصادی و اشتغال در منطقه متصور بود.