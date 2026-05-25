ناظران هیئت رئیسه مجلس انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس امروز (دوشنبه ۴ خرداد ماه) با حضور در مجلس شورای اسلامی و در جریان انتخاب هیئت رئیسه در سال سوم دوازدهمین دوره مجلس، ناظران هیئت رئیسه را به شرح زیر انتخاب کردند:

۱-حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی: ۱۷۰ رأی

۲-سید جلیل میرمحمدی : ۱۱۸ رأی

۳-عباس گودرزی: ۱۱۷ رأی

آرای مأخوذه: ۲۷۹ رأی

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شوند.

ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است که هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.