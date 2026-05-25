به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، یک گزارش رسمی به دولت انگلیس هشدار داده است که زنجیره تأمین کالاهای حیاتی این کشور برای مقابله با بحرانها و شوکهای بزرگ، از جمله احتمال درگیری با روسیه، آمادگی کافی ندارد و دولت باید برای مواجهه با «بدترین سناریوها» سیاستهای جسورانهتری اتخاذ کند.
این پژوهش که توسط «کمیسیون آمادگی ملی» تهیه شده، تأکید میکند که سیاستهای «اول آمریکا» تحت دولت دونالد ترامپ، انگلیس را در موقعیت دشواری قرار داده و واشنگتن را به شریکی کماعتمادتر برای لندن تبدیل کرده است؛ موضوعی که باید در اولویت برنامهریزیهای امنیتی بریتانیا قرار گیرد. این کمیسیون که متشکل از مقامات ارشد اورژانس، نظام سلامت (NHS) و کارشناسان امنیتی است، وضعیت تابآوری کشور را در برابر تهدیدهایی مانند همهگیریهای نوظهور، بحرانهای اقلیمی و جنگ احتمالی با روسیه بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، انگلیس در زمینه ذخیرهسازی کالاهای حیاتی مانند دارو، نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی عقب مانده است. در حالی که برخی کشورهای اتحادیه اروپا شرکتهای دارویی را ملزم به نگهداری ذخایر احتیاطی بین یک تا شش ماه کردهاند، دولت انگلیس فاقد فهرست داروهای حیاتی یا ذخیره راهبردی تجهیزات پزشکی برای شرایط غیرنظامی است. گزارش یادآور میشود که حتی مقررات فعلی مبنی بر ذخیره هشتهفتهای دارو توسط تأمینکنندگان، به طور کامل اجرا نمیشود.
در بخش امنیت غذایی نیز وضعیت نگرانکننده است؛ انگلیس یکی از پایینترین سطوح خودکفایی را در میان کشورهای اروپایی دارد و برخلاف کشورهایی نظیر نروژ یا سوئد، فاقد ذخایر راهبردی غلات و مواد غذایی است. گزارش مذکور تحت عنوان «آیندهنگری برای امنیت تأمین کالا در جهانی پرتنش»، تأکید میکند که تحولات اخیر از جمله همهگیری کرونا، جنگ اوکراین و بهویژه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آسیبپذیریهای عمیق زنجیره تأمین جهانی را آشکار کرده است.
بهعنوان نمونه، بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در پروازهای منطقهای در جریان جنگ مارس ۲۰۲۶، زنگ خطری جدی برای زنجیره تأمین انگلیس تلقی میشود. در نهایت، این گزارش هشدار میدهد که انگلیس در فضای بینالمللیِ کنونی، تحت فشار سهجانبه ناشی از «ملیگرایی سختگیرانه» آمریکا، سیاستهای حمایتی کشورهای اتحادیه اروپا و قدرت تولیدی چین و اقتصاد جنگی روسیه قرار دارد و نیازمند بازنگری فوری در رویکردهای ذخیرهسازی و آمادگی ملی است.
