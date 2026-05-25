تشدید بحران جهانی کودهای کشاورزی ناشی از جنگ افروزی علیه ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که اختلالات ناوبری دریایی در تنگه هرمز بر عرضه جهانی گوگرد سایه افکنده است که در تولید کودهای فسفاته ضروری برای کشت محصولاتی مانند ذرت، سویا، برنج و روغن نخل استفاده می‌شود.

این گزارش تاکید کرد که قبل از شروع درگیری در خاورمیانه، حدود 50 درصد از تجارت جهانی گوگرد از طریق این تنگه حیاتی انجام می‌شد. در این شرایط، افزایش تقاضا برای گوگرد در سایر بخش‌های صنعتی، مانند صنعت باتری، عامل تشدید کننده دیگری بر بازار فسفات است که بحران را وخیم‌تر می‌کند.

فایننشال تایمز به نقل از کریس لاوسون، معاون رئیس تحلیل بازار و قیمت‌گذاری در شرکت مشاوره CRU، نوشت که وضعیت عرضه در بازار فسفات همچنان بسیار دشوار است و همه منابع اصلی به طور همزمان تحت فشار هستند.

کریستین وندل، رئیس شرکت تولید کود «هکساگون گروپ» نیز اعلام کرد که قیمت گوگرد که یک سال پیش تنها بین 150 تا 180 دلار بود، به 850 تا 900 دلار در هر تن افزایش یافته است و گاه این قیمت به مرز 1000 دلار نیز می رسد.

بر اساس این گزارش، شرکت آمریکایی «موزاییک» که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کود در جهان به شمار می رود، تحت تأثیر افزایش قیمت گوگرد بر حاشیه سود، تولید فسفات خود را در برزیل و آمریکا کاهش داده است.

این روزنامه تاکید می کند که وضعیت موجود در واقع منجر به افزایش هزینه تولید کود شده است. «کریس فلاهوپولوس» تحلیلگر فسفات در گروه تحقیقاتی ICIS اعلام کرد که بسیاری از کشاورزان در مناطق فقیر جنوب صحرای آفریقا و جنوب شرق آسیا به دلیل افزایش قیمت‌ها، خرید فسفات را به تعویق انداخته یا استفاده از آن را کاهش داده‌اند.