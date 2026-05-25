اجرای طرح واکسیناسیون میش های غیرآبستن بر علیه بیماری تب مالت در البرز

سید محسن ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش از این واکسیناسیون دام ها بر علیه بیماری بروسلوز فقط بر روی بره ها انجام می شد، افزود: همچنین طرح پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای طیور مرغ تخمگذار و پرورش بوقلمون در حال اجرا است.

وی یادآور شد که سال گذشته تست بروسلوز و مشمشه بر روی ۲۴۱ هزار و ۴۹۰ راس دام انجام شده و امسال نیز تاکنون بر روی ۳۷ هزار و ۸۷۷ راس اجرا شده است.

وی اجرای این طرح را در ۴۴ واحد پرورشی عنوان کرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود در اجرای این طرح حدد ۲ هزار نمونه برداری انجام شود تا وضعیت سلامت گله های پرورشی و ایمنی آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

اجرای واکسیناسیون تب برفکی سویه سطح ۱

ابوترابی در ادامه به اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی نیز اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح فقط با واکسیناسیون سویه سطح ۱ که سال گذشته در کشور درگیری آن را داشتیم و موجب تعدادی تلفات و خسارات اقتصادی در دامداری ها شد، انجام می شود.

وی افزود: این طرح فقط در سطح دامداری های سنتی و روستایی انجام شده که بالغ بر ۳۷ هزار راس دام را شامل می شود.

وی یادآور شد: در استان البرز نسبت به سطح کشور درگیری تب برفکی بسیار کم بود و آخرین مورد آن در آبان ماه سال گذشته گزارش شد.

وی در ادامه به میزان واکسیناسیون انجام بر علیه بیمای های تب برفکی، شاربن، هاری، بروسلوز، طاعون نشخوارکنندگان کوجک و ... اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار نوبت سر واکسیناسیون بر علیه این بیماری ها انجام شده و در سال جاری نیز تاکنون ۹۴۶ هزار نوبت سر واکسیناسیون انجام شده است.

به سگ های بلاصاحب نزدیک نشوید

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز در ادامه به اجرای طرح واکسیناسیون سگ های صاحب دار بر علیه بیماری هاری اشاره کرد و گفت: هر ساله طرح واکسیناسیون هاری سگ های صاحب دار و جمع آوری شده توسط شهرداری را داریم که امسال این طرح بر روی ۷۰۰ قلاده سگ های جمع آوری شده در کرج انجام می شود.

وی با بیان اینکه در کل استان در طی سال تمام سگ های صاحب دار واکسینه می شوند، از مردم خواست تا در صورت مشاهده سگ های بلاصاحب به آن ها نزدیک نشوند و یا از روی دلسوزی آن ها را به منازل خود نبرند.

ابوترابی دلیل این موضوع را احتمال درگیری این حیوانات به بیماری هاری دانست و گفت: نمونه آن را چندی پیش در کرج داشتیم که خانواده ای از روی دلسوزی یک قلاده سگ را به منزل برده که پس از گزش دو عضو خانواده توسط این حیوان متوجه وجود بیماری هاری در این سگ شدند که متاسفانه این افراد نیز به بیماری مبتلا شدند.