به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهمن‌موتور، بر اساس این اطلاعیه، پیش‌ثبت‌نام خودروی فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ آغاز و تا ساعت ۲۳ روز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. در این دوره، فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ با قیمت قطعی ۴۴.۱۶۷.۲۱۰.۰۰۰ ریال با مدل ۱۴۰۵ و موعد تحویل ۳۰ روز (پس از واریز وجه و تکمیل پرونده) در قالب طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده قابل ثبت نام است.

برای متقاضیان طرح عادی، شرط اصلی آغاز فرآیند، مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی است. این اقدام به‌ صورت آنلاین و از طریق پنل کاربری در سامانه فروش بهمن موتور به نشانی bahman.iranecar.com انجام می‌شود و متقاضی پس از ورود به پروفایل خود، با انتخاب گزینه مربوط به آغاز فرآیند مسدودسازی، مراحل را دنبال می‌کند. به این ترتیب نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک یا استفاده مستقیم از درگاه‌های بانکی مجزا وجود ندارد و کل فرآیند تحت نظارت سامانه فروش بهمن‌موتور انجام می‌شود. بانک‌های عامل جهت مسدودسازی مبلغ نیز رفاه، تجارت، صادرات، کشاورزی، ملت، شهر، پارسیان و پاسارگاد است.

ثبت‌نام در طرح‌های جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده بدون الزام به مسدودسازی مبلغ اولیه صورت می‌گیرد.

فیدلیتی پرستیژ در دو رنگ سفید و مشکی عرضه می‌شود و رنگ محصول در زمان واریز وجه و بر اساس اولویت واریز تخصیص خواهد شد.

پس از اتمام زمان مسدودسازی و پیش ثبت نام، صحت‌سنجی اطلاعات و انجام فرآیند قرعه‌کشی، فهرست منتخبین مشخص می‌شود. فراخوان متقاضیان واجد شرایط جهت تکمیل وجه نیز از طریق ارسال پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

