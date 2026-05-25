  1. استانها
  2. تهران
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

کشف یک قبضه سلاح شکاری در پیشوا

کشف یک قبضه سلاح شکاری در پیشوا

پیشوا-فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از کشف یک قبضه سلاح شکاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی ظهر دوشنبه از کشف یک قبضه سلاح شکاری به همراه دستگیری یک نفر توسط کلانتری ۱۲ طاق سپهر خبر داد و افزود: مأموران کلانتری ۱۲ طاق سپهر در راستای اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز، طی یک عملیات اطلاعاتی موفق شدند یک قبضه سلاح شکاری را کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا افزود: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی و صدور قرار قانونی مناسب، تحویل مراجع قضائی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های مبارزه با دارندگان سلاح غیرمجاز به صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6840545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها