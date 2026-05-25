کشف یک قبضه سلاح شکاری در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی ظهر دوشنبه از کشف یک قبضه سلاح شکاری به همراه دستگیری یک نفر توسط کلانتری ۱۲ طاق سپهر خبر داد و افزود: مأموران کلانتری ۱۲ طاق سپهر در راستای اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز، طی یک عملیات اطلاعاتی موفق شدند یک قبضه سلاح شکاری را کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا افزود: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی و صدور قرار قانونی مناسب، تحویل مراجع قضائی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های مبارزه با دارندگان سلاح غیرمجاز به صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.