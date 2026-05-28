ربایش پسر ۱۲ ساله در پیشوا در کمتر از ۸ ساعت با عملیات پلیس خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان،ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، از دستگیری سریع عامل ربایش یک پسر ۱۲ ساله در پیشوا خبر داد و گفت: این عملیات ظرف کمتر از ۸ ساعت با اقدامات اطلاعاتی و میدانی مأموران کلانتری ۱۲ طاق سپهر به نتیجه رسید.

امیریان در تشریح این خبر اظهار داشت: به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ربایش پسربچه‌ای ۱۲ ساله که مقابل منزلش مشغول بازی بود، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کلانتری ۱۲ طاق سپهر قرار گرفت.

وی افزود: به محض وقوع حادثه، تیم عملیاتی مجرب این کلانتری با هماهنگی قضائی وارد عمل شد. مأموران با رصد لحظه‌ای مسیرهای متواری، پایش میدانی گسترده و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین اطلاعاتی، موفق شدند خودروی پژو ۴۰۵ متهم را در منطقه خورشید هشتم شناسایی و در یک عملیات ضربتی متوقف کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران خاطرنشان کرد: در این عملیات، کودک ربوده شده صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگردانده شد. متهم نیز دستگیر و با صدور قرار وثیقه مناسب برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی گردید.

امیریان با هشدار به فرصت‌طلبان تأکید کرد: پلیس با هرگونه تعرض به امنیت کودکان، قاطع، سریع و بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی از والدین خواست نظارت بر فرزندان خود را به‌ویژه در فضاهای باز مقابل منزل جدی بگیرند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.