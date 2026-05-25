جهش البرز به رتبه هفتم پروژه مهر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در همایش تجلیل از مدیران و پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت استان، اظهار کرد: پیشکسوتان در قالب کمیته کیفیت‌بخشی سازماندهی می‌شوند تا از ظرفیت بالای آنان در مسیر تعلیم و تربیت استفاده شود.

وی با اشاره به حضور تمام اقوام ایرانی در استان البرز، مدیریت این تنوع را نیازمند رویکردی ویژه دانست و جمعیت دانش‌آموزی استان را ۵۳۰ هزار نفر و شمار فرهنگیان شاغل را ۲۷ هزار نفر اعلام کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با قدردانی از عملکرد معلمان در دوران موسوم به «جنگ تحمیلی سوم» در بستر فضای مجازی، از شهادت ۶ دانش‌آموز و یک معلم در این مقطع خبر داد و حضور معلمان، دانش‌آموزان و اولیا در تجمع‌های شبانه خیابانی را نماد روحیه مقاومت و تداوم راه شهدا توصیف کرد.

جهش ۱۴ پله‌ای البرز در پروژه مهر و کاهش ۴۵ درصدی شکایات

شعبانی در تشریح دستاوردهای آماری این استان گفت: ارتقاء رتبه البرز از ۲۳ به ۷ کشوری در پروژه مهر، کاهش ۴۵ درصدی شکایات از آموزش و پرورش استان، کسب رتبه یک کشوری در ساماندهی و برنامه‌ریزی، درخشش در رویداد ملی «جانان ایران» و همچنین کسب رتبه‌های برتر در نهضت سوادآموزی، مسابقات فرهنگی هنری، قرآنی و جشنواره‌های ملی از جمله این توفیقات است.

در بخش پایانی این همایش، خسرو ساکی از مدیران کل اسبق آموزش و پرورش البرز با تأکید بر نقش پیشکسوتان در اجرای سند تحول بنیادین، بر ضرورت کیفیت‌بخشی در عرصه تعلیم و تربیت تأکید کرد. در پایان نیز از ۱۰۰ نفر از مدیران و پیشکسوتان آموزش و پرورش استان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.