  1. استانها
  2. خوزستان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

تندباد لحظه‌ای و گردوخاک محلی خوزستان را فرا می‌گیرد

تندباد لحظه‌ای و گردوخاک محلی خوزستان را فرا می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: امروز و فردا، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی، جنوب‌غربی و مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تا اواخر وقت فردا گذر ریزموجی از فراز استان، موجب ابرناکی در برخی نقاط و احتمال بارش خفیف و رعدوبرق در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی درباره تغییرات دمایی افزود: طی امروز کاهش سه تا پنج درجه‌ای دما و سپس تا پایان هفته روند افزایش دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین شمال خلیج‌فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی در شبانه‌روز گذشته توضیح داد: امیدیه با ۴۵.۵ و دزپارت با ۲۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری در پایان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۲ و کمینه ۲۹.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6840588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها