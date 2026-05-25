محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: تا اواخر وقت فردا گذر ریزموجی از فراز استان، موجب ابرناکی در برخی نقاط و احتمال بارش خفیف و رعدوبرق در ارتفاعات استان خواهد شد.
وی درباره تغییرات دمایی افزود: طی امروز کاهش سه تا پنج درجهای دما و سپس تا پایان هفته روند افزایش دما در سطح استان پیشبینی میشود؛ همچنین شمال خلیجفارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی در شبانهروز گذشته توضیح داد: امیدیه با ۴۵.۵ و دزپارت با ۲۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری در پایان بیان کرد: در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۲ و کمینه ۲۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
