خوزستان روی خط گرمای شدید؛ دمای هوا از مرز ۵۲ درجه گذشت

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های دمایی نشان می‌دهد که بخش وسیعی از استان خوزستان تحت تأثیر توده هوای گرم قرار گرفته و اغلب ایستگاه‌های هواشناسی دمای بالای ۵۰ درجه را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، امیدیه با ثبت دمای ۵۲.۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر امیدیه، شهرستان‌های آغاجاری با ۵۲.۲، شوش با ۵۱.۹، رامشیر با ۵۱.۷ و شوشتر با ۵۱.۵ درجه سانتی‌گراد، روز بسیار گرمی را پشت سر گذاشته‌اند.

سبزه‌زاری با بیان اینکه میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه استان به ۵۰.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است، تصریح کرد: شهرهای اهواز، رامهرمز، بستان، هندیجان، بندر ماهشهر، گتوند، آبادان، دزفول، هفتکل، هویزه، شادگان و بهبهان نیز دمای ۵۰ درجه و بالاتر را تجربه کرده‌اند.

وی بیان کرد: کمترین دمای بیشینه در میان ایستگاه‌های استان مربوط به دزپارت با ۴۰.۶ درجه سانتی‌گراد بوده است و سایر شهرهای استان نیز با گرمای شدید دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.