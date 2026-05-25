هشدار نارنجی هواشناسی اصفهان برای توفان طی ۴۸ ساعت آینده صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور دومین هشدار سطح نارنجی طی ۲۴ ساعت اخیر اعلام کرد که فردا سه‌شنبه و روز چهارشنبه (پنجم و ششم خرداد) به سبب افزایش گرادیان فشاری (اختلاف فشار جو)، وزش باد شدید ، وقوع توفان لحظه ای در نواحی مستعد گردوخاک تداوم می‌یابد و احتمال انتقال گردوغبار از همسایه‌های غربی وجود دارد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان حداکثر سرعت وزش باد طی فردا سه شنبه خواهد بود و همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز و ورزنه را در برمی‌گیرد.

هواشناسی استان نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی مانند سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تاکید کرده است.